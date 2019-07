Problemes a l'R11 de Rodalies per l'atropellament mortal d'un jove amb patinet

Des de tres quarts d'onze del matí es troba interrompuda la circulació de trens entre Mollet i Granollers a causa d'un atropellament.

Això, segons informa Renfe, provoca problemes als trens de la línia R11 que va de Barcelona a Figueres. I també a l'R2 nord i l'R8.

Per a facilitar en la mesura del possible la mobilitat dels clients d'aquestes línies al tram Granollers Centre – Montcada.Renfe desvia als usuaris cap a l'R3 on en algunes poblacions disposen d'estacions d'ambdues línies.

En canvi, els trens de l'R11 inicien o finalitzen el seu recorregut a Granollers Centre.

Segons Efe, un jove ha mort atropellat per un tren quan travessava la via fèrria, segons sembla amb un patinet, prop de l'estació de Mollet del Vallès , segons han informat fonts policials.

L'atropellament mortal, que està sent investigat pels Mossos d'Esquadra, ha ocorregut cap a tres quarts d'onze del matí a uns dos-cents metres de la sortida de l'estació de Mollet-Santa Rosa de Renfe.

El sinistre ha ocorregut quan, en circumstàncies que encara estan intentat aclarir, un jove que portava un patinet tractava de creuar la via a l'altura del carrer Ronda d'Orient de Mollet, a uns 400 metres de l'estació, i ha estat atropellat per un tren de la R-11 que cobria el trajecte entre Barcelona-Sants i Portbou.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes de l'atropellament i estan treballant per identificar a la víctima, que podria ser menor tot i que encara no s'ha pogut determinar la seva edat, mentre la comitiva judicial s'ha desplaçat al lloc de l'accident per a portar a terme l'aixecament del cadàver.