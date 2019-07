Ripoll retira els contenidors de restes de poda i jardineria

L'Àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Ripoll va implantar el mes de maig «5 punts verds» per a l'eliminació de restes de poda i jardineria, ubicats a diferents carrers de la vila on hi ha més densitat d'immobles unifamiliars i espais verds o jardins privats. Tal com va anunciar el consistori, es tracta d'un servei que es proporcionarà dues vegades a l'any, a la primavera i a la tardor, èpoques en les quals els particulars generen més restes vegetals. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha enviat aquesta setmana un comunicat informant que en els pròxims dies es procedirà a la retirada dels contenidors que es tornaran a situar a partir del mes d'octubre.

L'objectiu de la recollida diferenciada de les restes vegetals és reduir els abocaments d'aquest material a la fracció de rebuig i, d'aquesta manera, poder reciclar d'una forma més eficient.