El 2019 és el segon any amb més polseres de maltractadors actives a Girona

A les comarques de Girona hi ha vuit maltractadors que porten polseres telemàtiques per tal de ser localitzats en qualsevol moment. Aquesta xifra de 2019 -fins al maig- és la segona vegada que es dona a la província. El 2017 ja hi havia hagut vuit homes que tenien aquests braçalets en actiu per ordre judicial.

Des de la seva implantació l'any 2010, s'han col·locat 43 polseres telemàtiques a persones que estan acusades de ser autors de delictes relacionats amb la violència masclista a les comarques gironines però que es troben en situacions en què el jutge considera necessari implementar aquesta eina.

Aquests aparells es van implementar a Espanya per primer cop l'any 2009 i a Girona, el cas que va encetar aquesta mesura a la província es va produir l'any 2010.

L'any 2011, un any després de la seva primera implementació se'n van arribar a activar sis però després, fins a l'any 2015 van anar a menys i, per exemple, l'any 2014 només hi havia un maltractador que en portava. Els dos anys amb més aparells activats són el 2017 i aquest 2019, amb vuit, respectivament.



Casos d'alt risc

Cal destacar que els jutges decideixen col·locar aquest tipus de dispositius en casos considerats d'alt risc per a les víctimes. Un cop els maltractadors tenen instal·lat l'aparell, són els Mossos d'Esquadra que poden fer un seguiment dels agressors. Evitant així, per exemple, que un maltractador s'apropi a menys de 500 metres de la víctima.

La polsera antimaltractament és un dispositiu electrònic que permet saber si un condemnat per violència masclista d'alt risc amb una ordre d'allunyament l'està complint. Ara bé, per aquells maltractadors que es consideren d'alt risc, també hi ha l'opció com també preveu la llei d'utilitzar la tecnologia per evitar així que l'agressor no es comuniqui amb la seva víctima i no s'hi acosti, fixant una distància mínima. Tot està recollit en el Codi Penal.



Com funciona l'aparell

Així és com funciona aquest tipus d'aparell: el braçalet emet un senyal i el recull un altre aparell, que també ha de portar sempre el condemnat per maltractaments a sobre i que és com un telèfon mòbil. I finalment, la víctima també ha de portar un altre aparell que permet recollir el senyal dels dos aparells de maltractador.

A partir d'aquí, es controla durant tot el dia l'agressor i la víctima. Una central de comunicacions dels cossos de seguretat és qui dona d'alta el sistema i llavors són els Mossos d'Esquadra els que controlen que la mesura d'allunyament es compleixi.

La polsera també és objecte de la ira dels condemnats i per això hi ha casos en què els qui la porten la volen destrossar i inutilitzar. Ràpidament això també provoca una alerta que rep la policia i llavors s'acaba detenint la persona per trencament de condemna.