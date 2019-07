Les víctimes de l'accident amb trets a Bescanó han denunciat els fets

Les víctimes de l'accident de trànsit de Bescanó que va acabar amb trets a l'aire d'una pistola simulada van presentar denúncia pels fets durant la matinada del diumenge als Mossos d'Esquadra. En l'exposició dels fets, la policia va informar que no se n'havia presentada encara però no ha estat el cas tal com han informat les víctimes, que també destaquen que no tenien cap mena de compte pendent amb la persona detinguda -l'agressor- i afirmen no comptar amb cap tipus d'antencedent policial. Aquest accident va tenir lloc a l'N-141 el dissabte a la tarda.