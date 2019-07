50 anys del tancament del tren d'Olot

Aquest estiu es rememoren els 50 anys del tancament de la línia del tren d'Olot, que durant 58 anys -del 1911 al 1969- unia la capital de la Garrotxa amb Girona. Amb motiu d'aquesta efemèride, l'entitat Amics del Tren Olot-Girona, amb la col·laboració de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament d'Olot, han organitzat un seguit d'actes i activitats per donar a conèixer la història del tren.

Antoni Serra, secretari d'Amics del tren Olot-Girona, explica que en plena dictadura franquista, després de molts anys sense dedicar-hi inversió, el Govern central va decidir prescindir-ne i posar autobusos. «En aquell moment no es tenia visió de futur», opina Serra. Inclús hi havia un projecte per unir el tren Olot-Girona amb el de Girona-Sant Feliu de Guíxols, però finalment no es va dur a terme. Les dues línies es van tancar en pocs mesos de diferència: primer la de Sant Feliu, el 20 d'abril de 1979, i després la d'Olot, que feia el seu últim trajecte el 15 de juliol d'aquell mateix any. «Tres mesos després del tancament van treure les vies i s'ho van vendre tot», lamenta Serra.

L'aprovació de la construcció de la línia data del 1887, però no es va arribar a completar fins al 1911. Serra recorda que es va construir en via mètrica, que es caracteritza per ser una construcció amb una amplada molt més estreta del que és habitual, fet que facilita l'adaptació a l'orografia de les zones rurals i la conducció.

«El tren va fer un gran servei a les comarques de la zona», explica Serra, tot i admetre que el seu tancament va afectar molt poc a la població, ja que de seguida va ser substituït per autobusos. «Els que en van sortir més perjudicats van ser la gent de pagès, ja que al tren podien pujar el bestiar i els paquets que portaven els dilluns al mercat d'Olot». Tot i això, Serra remarca que ha sigut a través dels anys que s'ha valorat la pèrdua que representa. «Països com Àustria i Suïssa estan plens de trens turístics. En canvi, aquí a la Garrotxa tenim un territori preciós i fantàstic, però ens falta el tren».

Serra explica que actualment és molt difícil reivindicar que Olot tingui tren, ja que la inversió necessària per tenir-ne un de nou és «monstruosa». És per això que des de l'entitat no ho veuen factible a curt termini. «L'objectiu de l'efemèride és recordar el tren, donar-lo a conèixer a qui no en sàpiga res, encara que molta gent de la comarca encara se'n recorda», apunta Serra.



Programació d'actes i activitats

El programa d'activitats inclou una exposició de fotografies, oberta al públic de l'1 al 20 de setembre, un nou documental amb imatges inèdites del tren i la circulació de la maqueta Olot-Girona en H0m (escala 1:87), entre d'altres. Aquests dos últims tindran lloc aquest dissabte 13 de juliol. Amics del tren va iniciar la construcció de la maqueta modular el 2010, una reproducció exacta de les estacions, la via i el tren. L'any 2014, amb tan sols 4 estacions construïdes, la maqueta va guanyar el premi a la Millor Maqueta Europea a la fira RailExpo de París. «Fora d'Europa, dins del món ferroviari i dels aficionats als trens, es coneix Olot pel seu tren», assegura Serra.



Projecte futur

Entre els projectes d'Amics del tren Olot-Girona s'inclou la idea de fer un Centre d'Interpretació del Ferrocarril Olot Girona (CIFOG), un espai dedicat a la memòria del tren d'Olot dins l'antiga estació del tren. L'Ajuntament d'Olot dona suport al projecte i recentment ha recuperat dos vagons de passatgers del tren original, que estan essent restaurats per l'associació per tal que s'exposin en aquest espai. No obstant això, el projecte haurà d'esperar, i és que de moment l'estació està ocupada per l'escola d'Adults d'Olot.