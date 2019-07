Els alcaldes denuncien la manca d'inversió en la línia del tren descarrilat

El descarrilament d'un tren de la línia R3 de Rodalies a Toses, al Ripollès, ha aixecat les crítiques dels alcaldes de la comarca i del Consell Comarcal. Ahir al matí van tenir una trobada amb el vicespresident en funcions de l'ens comarcal del Ripollès per valorar el succés, i amb qui van coincidir en la «demostració de la manca de manteniment de l'R3» en una línia «estratègica i prioritària» per la comarca.

El vicepresident de l'ens comarcal, Josep Coma, va lamentar la manca d'informació per part d'Adif i el Ministeri quant a les causes del descarrilament (que no va provocar cap ferit), advertint del «risc que algun dia es puguin produir víctimes» i del restabliment de la línia, que finalment va tenir lloc durant la tarda d'ahir.

En aquest sentit, les primeres hipòtesis d'Adif apunten a un despreniment del revestiment superficial de formigó de dins del túnel, amb el qual va xocar el tren. Tantmateix, Coma va subratllar que «si són incapaços de la gestió i manteniment de les vies i de comunicar el que ha passat, que facin el traspàs del finançament i de les infraestructures a la Generalitat i a Ferrocarrils de la Generalitat». D'altra banda, va afegir que «fa molts anys que portem denunciant la falta de manteniment, les inversions mínimes i l'estat total de deixadesa d'estacions i vies».

Per la seva banda, l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Santjaume, va posar l'accent en la importància d'aquest eix com a connexió del territori amb l'àmbit metropolità, la Cerdanya i França. Segons la batllessa, «és una línia precària i centenària però no es pot convertir en una línia precària i perillosa». Pel que fa a l'alcaldessa accidental de Campdevànol, Blanca Sánchez, va afirmar que és una línia «completament oblidada» per la política estatal i va alertar que «s'hauria de posar mà per evitar un accident més gran». El tinent d'alcalde de Planoles, Mariano Arranz, va utilitzar també el terme «deixadesa» per referir-se a «les infraestructures ferroviàries del Ripollès».

Els representants del territori reclamen un cop més el traspàs de la línia a la Generalitat. L'alcaldessa de Ribes, a més, va recordar que «no hi ha color» si es compara amb el manteniment de les vies i el servei que FGC està duent a terme amb el tren cremallera de Núria que passa pel seu municipi.De fet, en el ple del març passat, el Consell Comarcal va aprovar una moció per manifestar aquesta desatenció i demanar a Foment i a Adif que recuperin la base de manteniment de Ripoll amb els mitjans tècnics i humans que tenia el 2011, els quals «es van reduir dràsticament». També es demanava un informe sobre l'estat actual de la línia i el pla de manteniment i no s'ha obtingut cap resposta.



Un accident «previsible»

El col·lectiu ciutadà Perquè no ens fotin el tren, que treballa per millorar la línia R3 de Rodalies, denuncia que el sinistre era «previsible». Les portaveus, Fina i Maria Teresa Arderiu, van afirmar que la línia pateix un dèficit en el manteniment i que amb la pluja les esllavissades són habituals.

Tot i celebrar que no hi hagi hagut ferits, van avisar que «si Adif no pren mesures urgents, «podria passar com a l'R4». De fet, en aquesta línia hi ha hagut dos accidents mortals els últims mesos.



Circulació restablerta

L'afectació a la línia R3 de Rodalies va obligar Renfe a establir un servei complementari d'autobusos i taxis per tal d'atendre els 525 passatgers diaris que hi transcorren. Poc abans de les tres de la tarda es va restablir el servei, després dels treballs nocturns previs d'Adif i de Renfe per encarrilar i retirar el tren, netejar els materials i reparar el revestiment de protecció del túnel on va produir-se l'accident. Tot i així, tècnics d'Àdif continuaran amb les inspeccions de l'estructura del túnel per determinar si cal fer treballs complementaris per evitar noves afectacions.



«Estem farts de lamentar-nos»

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va tornar a reclamar al Govern espanyol més inversions per a Rodalies, i va afirmar que «des del Govern de la Generalitat estem farts de lamentar-nos». També va recordar que l'executiu es va comprometre a invertir més de 4.000 milions d'euros en la millora de vies, catenàries, estacions i manteniment de túnels i talussos, uns treballs que haurien d'haver finalitzat el 2015 i dels quals se n'ha executat un 14% aproximadament, va afegir.