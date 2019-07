El comissari provincial de la Policia Nacional es jubila després de 45 anys

El comissari provincial de la Policia Nacional a Girona, Francisco Pamplona, s'ha jubilat. I des d'ahir, que va cumplir els 65 anys, ha deixat el càrrec al CNP i que ostentava des de fa tres anys.

Pamplona fa més de 45 anys que treballava en aquest cos de seguretat de l'Estat i ho recorda en una carta dirigida als companys de professió així com altres àmbits amb qui ha tingut contacte com a conseqüència del càrrec i de la seva trajectòria.

En aquesta fa referència a la seva jubilació i adestaca que «el temps no passa en va. Conseqüentment en cumplir 65 anys és obligat 'cedir el pas'». Afegeix que després de més de 45 anys al càrerc li ha «tocat respectar aquest senyal». També assegura que ha estat una etapa «feliç» de la seva vida.

Amb la jubilació del comissari provincial, Francisco Pamplona, s'obre una etapa a la Policia Nacional de Girona per trobar-li substitut. Ara es convocarà la plaça per tal que hi concursin aquells que volen ser els nous caps d'aquet cos de seguretat de l'Estat a Girona.

Mentre no hi hagi relleu, ocupa el seu lloc, de forma accidental durant aquest impàs, el comissari i cap d'Operació de la Policia Nacional a Girona, Leoncio Martínez.

Francisco Pamplona es va convertir en el comissari provincial i cap del CNP a Girona el mes d'abril de l'any 2016. Va ocupar aquest lloc després que el llavors comissari en cap, Josep S. Ferragut es jubilés també.

Va prendre posessió del nou càrrec en un acte celebrat el 28 d'abril a la subdelegació del Govern espanyol a Girona. Pamplona ha estat més de 45 anys a la Policia Nacional i ha desenvolupat la seva carrera a Catalunya, on va arribar el 1974.

Ha ocupat diversos càrrecs durant la seva carrera. Pamplona ha estat l'inspector en cap de l'aeroport, també va ser el comissari coordinador de fronteres i pocs dies abans de convertir-se aquell abril en cap de Girona, era el cap d'operacions provincial de la Policia Nacional.