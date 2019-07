Estudien un tipus de vinya de Girona per combatre el canvi climàtic en el vi

Un total de 16 centres de recerca de l'Estat espanyol s'han unit per desenvolupar Minorvin, un projecte que vol fer valdre la biodiversitat existent en varietats minoritàries de vinya recuperades a Espanya avaluant el seu potencial sobre la mitigació dels efectes del canvi climàtic en la viticultura. Per aconseguir aquest objectiu, s'avaluaran 51 varietats minoritàries d'arreu d'Espanya. Concretament a Catalunya, l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) lideren un dels tres subprojectes del treball, estudiant el potencial vitícola i enològic de 8 varietats minoritàries de les regions vinícoles catalanes, de les quals una procedeix de les comarques gironines: la carinyena roja.

Aquesta col·laboració s'emmarca dins del l'i2VI, grup de treball conjunt de l'IRTA i l'INCAVI que ofereix al sector vitivinícola tota la potència R+D del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). L'INCAVI i el Departament d'Agricultura constaten a través d'un comunicat el context que ha motivat la creació del projecte Minorvin arreu de l'Estat. El canvi climàtic està portant un increment de temperatures i reducció de pluja. Aquests efectes poden donar lloc a vins de major graduació alcohòlica i menys acidesa. A més, la viticultura dels darrers anys ha provocat un empobriment del nombre de varietats de vinya conreades i, per tant, una erosió genètica del cultiu. En aquest sentit, s'estudiaran varietats minoritàries de vinya de tot Espanya incidint en aspectes com la seva resistència a la sequera, la seva tolerància a malalties fúngiques molt dependents de la climatologia i el seu potencial enològic per diversificar la producció de vi.