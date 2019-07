Facilitar la cuina a persones amb discapacitat intel·lectual

La Fundació Ramon Noguera de Girona fa mesos que participa en un projecte europeu, anomenat Easy Cooking, per elaborar un llibre de cuina fàcil adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i un manual per a formadors. La iniciativa, que engloba sis entitats més de Grècia, Irlanda del Nord i Portugal, es va iniciar el setembre del 2017 i acabarà a l'agost. Aquesta iniciativa s'emmarca en un programa Erasmus+, de la Unió Europea, que dona suport a l'educació, formació, joventut i esport al continent.

Aquest dijous al matí s'ha fet balanç de la iniciativa a La Rosaleda Jardí Degustació, de Girona, on s'ha aprofitat per presentar el llibre de receptes. La tècnica d'Innovació de la Fundació Ramon Noguera, Montse Aulinas, ha explicat que «aquest projecte millora l'autonomia dels usuaris i provoca un canvi d'hàbits en l'alimentació, enfocada a una dieta saludable. Els participants del projecte han après a cuinar i ho han pogut aplicar en el seu dia a dia». Aulinas ha afegit que l'entitat gironina «vol ser una referent en innovació social, per això treballem amb partners a escala europea i internacional, amb l'objectiu d'assolir millores en la qualitat de vida de les persones que atenem».

L'objectiu principal d'Easy Cooking ha estat coproduir un llibre de receptes de cuina fàcil i millorar l'autonomia i els hàbits saludables de les persones amb discapacitat intel·lectual, a través de sessions de formació de cuina senzilla i cultiu d'aliments a petita escala. S'ha fet recerca de receptes dels diferents països participants amb criteris de dieta saludable, menjar tradicional, productes ecològics, de proximitat i identitat cultural. El llibre de cuina, que inclou deu receptes tradicionals de Grècia, Portugal, Regne Unit i Catalunya, és una eina útil per a totes aquelles persones amb dificultats en la lectura o la parla, i també per a les nouvingudes que encara no coneixen l'idioma, que els agrada cuinar o en volen aprendre. El manual del formador explica de forma detallada com implementar els seminaris (tant de cuina com d'agricultura), amb informació i coneixements de cada matèria.

El projecte ha estat creat i validat pels usuaris de les entitats que treballen amb persones amb discapacitats intel·lectuals, juntament amb els seus equips de formació i suport.

La Fundació Ramon Noguera hi ha participat en aspectes com la implementació de metodologies d'aprenentatge (anàlisi de tasques i de lectura senzilla) en l'àmbit de la cuina fàcil i del cultiu ecològic del dia a dia. A més, ha estat present en les quatre reunions realitzades a Girona, Atenes, Lousa i Belfast; ha coorganitzat la preparació de formadors a Girona i ha impartit els seminaris de cuina i agricultura.

L'entitat social gironina ha treballat al costat d'organitzacions de Grècia (VTC Margarita, coordinador del projecte; Organization Earth, E.PSY.ME i Universitat d'Harokopeio), d'Irlanda del Nord (Orchardville Society) i de Portugal (ARCIL). Aquest projecte, titulat «Desenvolupament d'un llibre de cuina de lectura fàcil per part de persones amb discapacitat intel·lectual», ha comptat amb un pressupost total de 225.690 €, cofinançat per la Unió Europa i distribuït al consorci d'aquestes set entitats. Els resultats estaran disponibles properament al web del projecte, www.easycooking.team, d'on també es podrà descarregar el llibre.



Sobre la Fundació Ramon Noguera

La Fundació Ramon Noguera està especialitzada en la creació i gestió de centres i serveis adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual i a infants amb trastorns del desenvolupament. Atén a més de 1.000 persones al llarg de l'any i n'ocupa a més de 400, entre les quals 200 amb discapacitat.