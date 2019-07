Els Mossos detenen un home a Ripoll per robar un cotxe i conduir-lo sense permís

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Ripoll per robar un cotxe i conduir-lo sense permís.

El cotxe constava com a sostret a Cardedeu el dia 7 de juliol i es va recuperar dos dies després.

L'arrestat és un jove de 19 anys de nacionalitat espanyola i amb domicili desconegut. Ha quedat acusat de ser el presumpte autor d'un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle i un delicte contra la seguretat viària per conduir sense haver obtingut mai el permís.

Els fets van succeir aquest dimarts 9 de juliol en un polígon de Ripoll on, cap a les dues i mitja de la matinada, una patrulla dels Mossos va observar un vehicle amb un home estirat a la part del conductor aparcat prop d'una benzinera.

Els agents van comprovar que el vehicle constava com a sostret des del 7 de juliol a la població de Cardedeu (Vallès Oriental).

Quan els policies van demanar la documentació de l'ocupant del cotxe, ell mateix els va reconèixer que havia robat el vehicle i l'havia conduït fins a Ripoll. En comprovar les seves dades també van veure que no disposava de permís de conduir. Davant les evidències els mossos el van detenir com a presumpte autor del robatori del vehicle i per haver conduït sense permís.

El detingut, amb antecedents, va passar el mateix dia 9 de juliol a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.