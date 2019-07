El Pla de l'Estany subratlla les accions dels darrers 4 anys

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha publicat aquesta setmana a la seva pàgina web una memòria que resumeix les principals accions del mandat 2015-2019, en funció de les diferents àrees de l'ens. La publicació, elaborada des del Servei de Comunicació del Consell, té l'objectiu de descriure amb la màxima transparència la feina feta i apropar a la ciutadania les accions que es duen a terme en el Consell, com ara l'aposta per millorar l'àrea de Benestar Social.

Respecte a les tasques realitzades durant els darrers quatre anys, el president en funcions de l'ens, Jordi Xargay, ha remarcat en la presentació de la memòria que «l'àrea de Benestar Social i tot l'equip de treballadors s'han convertit en un referent a escala nacional». Entre les actuacions que ha volgut destacar Xargay, hi ha la rehabilitació del Centre Obert, que va passar a dir-se El Portal, per donar un millor servei. El president de l'ens comarcal també ha ressaltat els canvis al Centre Ocupacional i Especial de Treball el Puig. Des de l'àrea de Medi Ambient, s'ha ampliat l'abocador comarcal, s'ha construït la planta de lixiviats, s'ha millorat l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Cornellà del Terri per a l'eliminació de nitrats, i s'ha col·laborat en la implantació de la recollida de residus porta a porta, entre les altres accions de la resta d'àrees.