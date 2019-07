Restableixen la circulació de trens entre Maçanet i Girona després de segellar la fuita

La circulació ferroviària s'ha restablert pels volts d'un quart de deu del matí entre Girona i Maçanet-Massanes, segons informa Rodalies, després que s'hagi segellat la fuita de mercaderies perilloses d'un tren de mercaderies aturat a Riudellots de la Selva.



La fuita s'ha donat per segellada per part dels Bombers, pels volts de les nou del matí. Per tant la circulació de trens s'ha vist aturada més de tres hores.



El comboi estava aturat a l'estació de Riudellots de la Selva, a la via 2, tal com informa Renfe i Protecció Civil. El tall ha afectat la línia R11 de Rodalies.



Segons Protecció Civil, la circulació està reestablerta però els trens circulen per via única entre Girona i Maçanet.





Confinament

Ja hem CONTROLAT la fuita de producte del tren de mercadereies de Riudellots de la Selva i procedirem a segellar la vàlvula.

Al lloc estem treballant 9 dotacions #bomberscat.

No hi ha ferits. pic.twitter.com/0UTy9KwJ8b — Bombers (@bomberscat) 11 de juliol de 2019

9 dotacions de @bomberscat treballen a #Riudellots. No hi ha ferits. Es manté perímetre de seguretat a l'estació de tren de 200 metres i persisteix el tall de vies de carretera. — Ajunt. de Riudellots (@Riudellots) 11 de juliol de 2019

Restablerta circulació entre les estacions de Maçanet Massanes i Girona. — R11 Rodalies (@rod11cat) 11 de juliol de 2019

Això ha comportat, segons Renfe, que els. I afegeixen que a causa de la gran dificultat per trobar autobusos per la "temporada estival a la Costa Brava" per establir un servei alternatiu per carretera s'ha recomanat "als viatgers de la línia R11 utilitzars" de transport.La fuita ha provocati preventivament els Bombers, que hi han treballat amb nou dotacions, hani hadues empreses.Arran d'aquest succés,en estat de prealerta per aquest incident, però també el pla Transcat per mercaderies perilloses.També s'haen ambdós sentits de la marxa al seu pas per Riudellots de la Selva fins a cap a tres quarts de nou per la incidència.Els Bombers treballen en aquest succés que s'ha desencadenat quan passaven pocs minuts de les sis del matí a l'estació de Riudellots de la Selva. Renfe ha alertat a Bombers que havien detectat una fuita en un tren estacionat en aquesta instal·lació ferroviària.El producte químic quei procedeix d'un vagó d'un tren de mercaderies que es troba aturat a l'estació de Riudellots.Els Bombers, pels volts de dos quarts de vuit, han donat per ti han informat que només quedava producte en un tub de descàrrega que han anat recollint. Fins que quan faltaven deu minuts per les deu, han donat perAra la feina que els queda és segellar-la.Mentrestant, la C-25 s'ha hagut de tallar fins cap a tres quarts del matí al seu pas pel poble i l'ajuntament de Riudellots, que també està informant del succés a través de les xarxes socials, destaca que s'ha fet un perímetre de seguretat de 200 metres al voltant de l'estació i per tant, no poden circular-hi.A causa del succés hi ha tots els serveis d'emergències activats (Bombers, Mossos d'Esquadra, SEM, entre altres)Quan faltaven pocs minuts per les nou del matí, els Bombers han anunciat que la fuita estava totalment segellada i que s'aixecava per tant, el confinament a la zona. Això ha suposat la desactivació del pla Transcat de Protecció Civil.Tot i això, el pas de trens a quarts de nou del matí encara no està autoritzat, ja que Adif ha dEl comboi afectat per la fuita s'ha derivat cap a Granollers.Finalment, cap a un quart de deu del matí, s'ha donat el tall de circulació de trens per acabat i s'ha restablert la circulació entre les estacions de Maçanet-Massanes i Girona. Però els combois van per via única entre Girona i Maçanet. Amb la circulació de trens, Protecció Civil dona el pla d'emergències Ferrocat per desactivat.