La fuita d'un producte químic en un tren a Riudellots talla la línia de Maçanet a Girona

La circulació ferroviària està interrompuda entre les estacions de Maçanet de la Selva i Girona per una incidència en un tren que està aturat a Riudellots de la Selva i que porta mercaderies perilloses.



El comboi està aturat a l'estació de Riudellots de la Selva, a la via 2, tal com informa Renfe i Protecció Civil. El tall afecta la línia R11 de Rodalies.



La fuita ha provocat un petit núvol tòxic i preventivament els Bombers, que hi treballen amb nou dotacions, han evacuat una benzinera que hi ha a tocar l'estació i ha confinat dues empreses.



Arran d'aquest succés, Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en estat de prealerta per aquest incident, però també el pla Transcat per mercaderies perilloses.



També està tallada la C-25 en ambdós sentits de la marxa al seu pas per Riudellots de la Selva.



Els Bombers treballen en aquest succés que s'ha desencadenat pels volts de dos quarts de set del matí a l'estació de Riudellots de la Selva.



El producte químic que fuita és àcid nítric i procedeix d'un vagó d'un tren de mercaderies que es troba aturat a l'estació de Riudellots.



Els Bombers, pels volts de dos quarts de vuit, han donat per tancada la vàlvula interior i han informat que només quedava producte en un tub de descàrrega que han anat recollint. Fins que quan faltaven deu minuts per les deu, han donat per controlada la fuita. Ara la feina que els queda és segellar-la.





Ja hem CONTROLAT la fuita de producte del tren de mercadereies de Riudellots de la Selva i procedirem a segellar la vàlvula.

Al lloc estem treballant 9 dotacions #bomberscat.

No hi ha ferits. pic.twitter.com/0UTy9KwJ8b — Bombers (@bomberscat) 11 de juliol de 2019

9 dotacions de @bomberscat treballen a #Riudellots. No hi ha ferits. Es manté perímetre de seguretat a l'estació de tren de 200 metres i persisteix el tall de vies de carretera. — Ajunt. de Riudellots (@Riudellots) 11 de juliol de 2019

Mentrestant, la C-25 està tallada al seu pas pel poble i l'ajuntament de Riudellots, que també està informant del succés a través de les xarxes socials, destaca que s'ha fet un perímetre de seguretat de 200 metres al voltant de l'estació i per tant, no poden circular-hi.A causa del succés hi ha tots els serveis d'emergències activats (Bombers, Mossos d'Esquadra, SEM, entre altres)