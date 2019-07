Unes 1.600 assistències el 2018 a la Unitat d'Atenció Continuada Oncològica

La Unitat d'Atenció Oncològica Continuada de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) a Girona va tancar el seu primer any de funcionament amb prop de 1.600 assistències. Aquesta unitat, que es va posar en marxa a l'hospital Josep Trueta el desembre del 2017, ofereix atenció continuada especialitzada als malalts de càncer que hi arriben derivats per un professional sanitari.

Durant el 2018, va registrar 1.597 atencions, segons les dades de la memòria de sostenibilitat de l'ICO del 2018, publicada recentment. L'activitat va creixent a mesura que augmenta el rodatge de la unitat i aquest any anirà a l'alça, explica la doctora Rosa Arcega, responsable de la Unitat d'Atenció Oncològica Continuada, que remarca que l'atenció que s'hi ofereix no és d'urgències, sinó per atendre pacients que necessiten un seguiment especialitzat a alguna complicació derivada del tractament de quimio o radioteràpia o l'aplicació d'alguna tècnica concreta, com els malalts que, per la seva patologia, estan generant líquid abdominal o al pulmó. En aquest cas, se'ls cita a la unitat per fer-los una punció per extreure'l i així, millorar el seu confort i alhora, enviar el líquid a analitzar per conèixer la progressió de la malaltia.

«El perfil de persones ateses són, per exemple, pacients derivats per l'especialista; pacients de planta que reben l'alta i necessiten que se'ls faci un seguiment o que han passat per Urgències, els hem valorat i, com que eren de baix risc, se'ls ha citat per al cap de 48 hores per veure com han evolucionat», explica.

Arcega posa com a exemple el cas d'un malalt oncològic que fa febre a casa després d'administrar-li la quimioteràpia: «va a Urgències i, un cop l'equip del servei l'atén, demana a la unitat que el valori per decidir si ha d'ingressar o si pot marxar a casa i tornar al cap d'uns dies per fer-li el seguiment», explica.

«No podem evitar la visita a urgències en cas que el pacient tingui una complicació aguda, perquè no és un servei de 24 hores però sí que garanteix el contínuum assistencial i ajuda a millorar el confort del malalt, oferint-li el tractament ambulatori sempre que sigui possible», assenyala la doctora Arcega, que juntament amb una infermera oncològica atén als dos punts d'atenció que la unitat té a l'hospital de dia oncològic de l'hospital Trueta els dies laborables de 8 del matí a 5 de la tarda.



Onze casos nous al dia

Durant el 2018, l'ICO va registrar onze casos nous al dia, una xifra que es manté constant des de fa anys. L'activitat diària del centre va incloure una alta d'hospitalització, 65 consultes externes -deu primeres visites i 56 de successives- i trenta-una sessions a l'hospital de dia.

En total, segons l'avançament de la memòria de la institució, l'any passat es van realitzar 16.755 sessions de quimioteràpia, 324 menys que el 2017, quan van ser 17.079. Pel que fa als tractaments de radioteràpia externa, van repuntar lleugerament, passant de 1.313 a 1.365.

Segons les dades de la memòria, les sessions de tractament als hospitals de dia de Girona es van reduir a gairebé tots els centres. On més va disminuir l'activitat va ser a l'hospital de Figueres, un 16% (de 1.677 sessions a 1.407); seguit de Palamós, on el descens va ser del 8,5%. Després vindrien l'hospital Santa Caterina de Salt, amb un 6,61% menys de sessions i l'hospital de Blanes, amb un 4,12% menys. A Calella, l'activitat va ser gairebé idèntica a la d'un any enrere, amb 1.952 sessions l'any passat per les 1.948 del 2017.

L'any passat es van realitzar 46.730 visites a les consultes externes de Girona, un 0,91% menys que l'any anterior. D'aquestes, 5.243 van ser primeres visites i 41.487, visites de seguiment. A més, hi va haver 6.167 visites d'infermeria, el que suposa un 9,91% més que l'any anterior.

A aquestes cal afegir-hi també les visites que es realitzen a la resta de centres de la regió sanitària de Girona, com als hospitals de Blanes (1.865), Calella (5.385), Figueres (2.687), al Santa Caterina (4.362) i a Palamós (5.848).

Pel que fa a l'hospitalització, a Girona es van comptabilitzar 1.192 altes, i l'estada mitjana dels pacients va ser d'11,4 dies.