Consellers de la Selva surten per la porta del darrere per evitar els crits

Salvador Balliu va revalidar ahir la presidència del Consell Comarcal de la Selva amb els vots a favor del seu partit, Junts per Catalunya (JxCat), Independents de la Selva (IdS) i Candidatura de Progrés (PSC). L'acte va estar marcat per la concentració convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) en contra del pacte entre JxCat i PSC. Una trentena de manifestants es van concentrar al voltant de l'edifici una hora abans que comencés el ple i van rebre els membres de JxCat recriminant-los formar govern amb «les forces del 155» i acusant-los d'«escalfacadires». Tot i no poder entrar a la sala de plens perquè se'ls va prohibir l'accés, els manifestants independentistes van estar presents durant gairebé tot el ple, que va durar poc més d'una hora, a i van fer sonar xiulets que se sentien des de l'interior de l'edifici. Una vegada acabat l'acte, i per tal d'evitar que els increpessin més, Balliu i alguns consellers van abandonar el ple per la porta del darrere.

Després d'aconseguir la presidència gràcies als vots dels cinc consellers d'IdS i els quatre del PSC, sumats als nou representants de JxCat (18 vots de 33), Salvador Balliu va explicar que aquest pacte els permetrà seguir treballant pel Consell, «prenent les decisions més correctes per a la comarca i els ciutadans, deixant en segon pla qualsevol ideologia política». Qui va ser molt crític amb l'acord va ser el portaveu d'ERC, Joan Martí, que va lamentar que JxCat «hagi buscat altres socis i no l'aliança amb nosaltres», desaprofitant l'«oportunitat» de formar un govern independentista al Consell Comarcal.

Sobre aquest punt, la portaveu del PSC, Ana Belén López, va demanar als republicans «deixar fora la hipocresia», ja que els havien titllat de ser «els del 155» i alhora els havien fet «ofertes per governar conjuntament». López també va deixar clar que des de la seva formació «venen a treballar pels selvatans independentment de la seva ideologia nacional». Martí va dir ahir a la tarda que ell no havia portat les negociacions i fons del partit van negar a Diari de Girona haver fet cap oferta als socialistes.

Al seu torn el portaveu d'Independents de la Selva, Pere Garriga, va destacar que no es tracta d'un pacte nou sinó que és una «revalidació de l'acord de govern del 2015», i va recordar que ja havien treballat conjuntament els darrers quatre anys i havien sobreviscut al referèndum de l'u d'octubre i a tot el de després. Garriga també va remarcar que ells són «defensors de la república catalana tot i el pacte amb el PSC» i que des d'IdS no entenen «la falta d'acord entre JxCat i ERC».

Per altra banda, els dos consellers comarcals d'En Comú Guanyem es van mostrar partidaris de «retallar les desigualtats». En la seva intervenció la portaveu del grup, Maria Cristina Simó, va mostrar l'afany dels comuns de «convertir-se en una oposició ferma i constructiva en benefici a la majoria de la gent» i treballar per aconseguir una comarca «més social, més feminista, més solidària i més ecològica».

El portaveu de Ciutadans, Miguel Ángel González, va assegurar que continuaran «treballant per un consell comarcal per a tota la comarca», a la qual va voler recordar que s'han doblat els regidors de la seva formació. Finalment, la portaveu d'Alternativa Municipalista, Ivette Casadevall, va aprofitar el seu torn de paraula per denunciar el pacte que «torna a posar el 155 al govern» de l'ens supramunicipal i també va remarcar que «estaran atentes a tot el que succeeixi», en referència a casos de corrupció que han afectat aquest òrgan anteriorment.