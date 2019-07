Desallotgen un edifici ocupat a Olot

Una empresa especialitzada va desallotjar ahir un edifici ocupat al nucli antic d'Olot. L'immoble, de tres plantes, està situat al número 5 del carrer de l'Aigua, a tocar de la plaça del Conill d'Olot. L'edifici va ser ocupat a la seva totalitat l'any 2017, just després de ser reformat, i feia dos anys que un grup s'havia instal·lat a l'edifici i que, segons els veïns, eren responsables de cert malestar i conflictivitat a la zona, segons informava ahir Ràdio Olot.

Aquest dijous al matí una empresa especialitzada de Barcelona va entrar a l'edifici per efectuar el desallotjament a instància de la propietat després de rebre un requeriment de l'Ajuntament.

Durant una hora, una desena de persones van fer fora els ocupes que estaven a l'interior de l'immoble, i algunes persones es van concentrar a l'exterior de l'edifici per protestar contra el desallotjament. L'expulsió, però, es va fer sense incidents i amb total normalitat per part de les persones que vivien a l'immoble ocupat. De fet, segons avançava Ràdio Olot, alguns d'ells haurien arribat a un tracte econòmic amb la propietat de fins a 1.000 euros per tal d'abandonar l'edifici.

El desallotjament va fer evident el mal estat de l'immoble. De fet, la mateixa empresa va retirar desenes d'objectes i mobles que s'acumulaven a l'interior dels habitatges.