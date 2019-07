Una fuita química en un tren a Riudellots obliga a tallar la línia i l'Eix

Ensurt a Riudellots de la Selva per una fuita en un tren de matèries perilloses que va provocar l'aturada de circulació de trens entre Maçanet-Massanes i Girona (línia R11) i , durant les tasques d'emergència per contenir i segellar la fuga, també el tall de l'Eix Transversal (C-25), al seu pas pel municipi.

A causa del succés, es va generar un petit núvol tòxic i, per prevenció, els Bombers varen ordenar el desallotjament d'una finca que hi ha a tocar l'estació de tren de Riudellots i dues naus d'empreses. Malgrat l'aparatositat del succés, no es va haver de lamentar ferits.

El tall de circulació de trens va tenir una durada superior a les tres hores i els efectius d'emergències van assegurar un perímetre de seguretat de 200 metres al voltant de l'estació per evitar que hi pogués circular ningú. Renfe, per la seva banda, va informar que els viatgers de Girona i Figueres van ser derivats al servei d'AVE i que fins que no es va restablir la circucació, van recomanar als usuaris de l'R11 que trobessin transports alternatius ja que essent estiu tenien «gran dificultat per trobar autobusos».



Núvol tòxic

El succés es va desencadenar quan passaven pocs minuts de les sis del matí a l'estació de Riudellots de la Selva. Renfe va alertar Bombers que havien detectat una fuita en un tren estacionat en aquesta instal·lació ferroviària, situat a la via 2. El producte químic que havia fet fuita era àcid nítric -que s'utilitza per fabricar explosius i fertilitzants- i va provocar un petit núvol tòxic.

Els Bombers van destinar al lloc fins a nou dotacions i, equipats amb uniforme especial per tractar amb mercaderies perilloses -tapats de cap i peus-, pels volts de dos quarts de vuit van donar per tancada la vàlvula interior del comboi. En aquell moment, encara quedava producte en un tub de descàrrega que van anar recollint, fins que van donar per controlada la fuita. A partir de llavors, la feina que els quedava era segellar el punt d'escapament.

Quan faltaven pocs minuts per les nou del matí, els Bombers van poder segellar-la i posteriorment es va procedir a aixecar el confinament a la zona. Tot i això, a quarts de nou del matí encara no es deixaven circular trens per la zona, ja que Adif va haver de revisar la catenària i dirigir el vagó afectat cap a Granollers, on s'haurà d'estudiar en quines condicions està.

Finalment, cap a un quart de deu del matí, es va donar el tall de circulació de trens per acabat i es va poder restablir la circulació entre les estacions de Maçanet-Massanes i Girona. A partir de llavors, els combois van haver de circular per via única entre Girona i Maçanet-Massanes.

Arran d'aquest succés, Protecció Civil va activar el pla Ferrocat en estat de prealerta, però també el pla Transcat per mercaderies perilloses. Un cop segellada la fuita del comboi de Riudellots de la Selva es va donar per desactivat i es va tornar a reobrir la carretera C-25, pels volts de tres quarts de nou del matí. Després de restablir el pas de trens, Protecció Civil va donar per desactivats els dos plans d'emergències (Ferrocat i Transcat).

A causa del succés es van activar tots els serveis d'emergències (Bombers, Mossos d'Esquadra, SEM, entre d'altres). L'Ajuntament de Riudellots va informar via xarxes socials de l'estat del succés per avisar la ciutadania.