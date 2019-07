La Fundació Jordi Comas i Telefónica impulsen la innovació al sector hoteler

La Fundació Jordi Comas i Telefónica impulsen un pla d'innovació per al sector hoteler, entre els objectius del qual hi ha analitzar l'aplicació de tecnologies com el big data per millorar la competitivitat de les empreses i l'experiència dels usuaris.

Les dues parts han acordat crear un grup de treball per analitzar i abordar de forma directa els dèficits existents en infraestructura tecnològica i resoldre'ls. Representants de la Unió d'Empresaris de la Costa Brava Centre i responsables d'alguns dels hotels que hi estan associats es van reunir a la seu de la Fundació Jordi Comas amb directius de Telefónica a Catalunya.