Joan Loureiro, primer president republicà del Baix Empordà

Loureiro va destacar en el seu discurs la voluntat de treballar per dinamitzar «una comarca que té moltes possibilitats, escoltant sempre els alcaldes i alcaldesses, i amb mà estesa i diàleg amb els grups de l'oposició». Així mateix, va remarcar que «on no arribin els ajuntaments ha d'arribar el Consell» i que ERC «ve amb les mànigues arremangades per seguir fent feina per a tothom».

En declaracions al Diari de Girona, Loureiro va apuntar que això els permet governar amb majoria i, per tant, tenir un «govern estable» per «assolir la feina i els objectius pactats» amb totes les forces. Va qualificar el plenari de «bassa d'oli», en el sentit que tots els grups de l'oposició van destacar per «la seva mà estesa», pel que es considera un president «de consens». «No hi ha hagut oposició: tots els partits es van abstenir o van votar en blanc excepte l'únic representant de Ciudadanos, que hi va votar en contra», va aclarir Loureiro. No obstant això, va insistir en què vol treballar perquè els acords siguin «el més consensuats possibles» amb l'oposició. «Esperem no decebre aquesta confiança», va afirmar en relació a l'ampli suport rebut.

Loureiro va reiterar que un dels objectius principals d'ERC és el d'establir diàleg amb els alcaldes, que s'han de convertir en «peça primordial» per tirar endavant polítiques del Consell Comarcal. També va destacar la intenció de consolidar els serveis que es presten a la comarca, així com crear-ne de nous reclamats per la població. «En aquest sentit, hem d'aconseguir entre tots tirar endavant», va concloure.

Per acabar, el nou president del Consell Comarcal va voler fer un recordatori per la torroellenca Dolors Bassa, conjurant-se per treballar «per un país lliure, just i millor per a tothom».