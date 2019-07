Joaquim Colomer manté el lideratge de JxCat al Ripollès amb els vots de PSC i MES

Un pacte entre JxCat, el PSC i UPMcat (unió d'UPM de Torroella de Montgrí i llistes de MES) permetrà revalidar la presidència dels exconvergents al consell ripollenc, aquest cop amb el mandat de Joaquim Colomer, que substituirà Eudald Picas. Així, tot i que ERC va obtenir 8 consellers -tres més que fa 4 anys- i en té un més que JxCat, que es queda amb 7 però en canvi guanya en vots, ha perdut l'oportunitat de liderar-lo. Així, Colomer va ser investit en votació única i per majoria absoluta amb 10 vots, 7 del seu partit, 2 del PSC i un d'UPMcat. El candidat d'ERC i alcalde de Llanars, Amadeu Rossell, va obtenir 9 vots, 8 del seu grup i un de la CUP.

Tal com va succeïr a altres plens comarcals, l'ANC va convocar una concentració mitja hora abans d'iniciar el ple per rebutjar el pacte anunciat dimecres pels tres grups. Els manifestants van alçar pancartes on es llegia «STOP155» i van repartir-les als consellers abans que entressin al ple. En el seu discurs, Colomer va explicar que l'equip de govern treballarà amb diversos eixos principals, dels quals va destacar la gestió dels menjadors escolars, potenciar les infraestructures ferroviàries, executar els projectes turístics finançats amb fons FEDER i millorar les condicions dels treballadors del Consorci de benestar social del Ripollès. La portaveu del seu grup, Mònica Santjaume, va manifestar el suport «a un govern i un president al marge de les rancúnies personals i polítiques» sense distingir entre «bons i mals ripollesos». Els seus socis de govern, amb la batuta d'Ernci Pérez –antic president del Consell en el mandat 2007-11– va justificar que el pacte amb JxCat responia al clima de confiança i el consens que havien trobat amb aquest grup en detriment d'ERC, que els va demostrar «la seva incomoditat de pactar». Ramon Roqué, d'UPMcat, va lamentar la manca d'un govern més obert i plural.

Al seu torn, el candidat a la presidència d'ERC Amadeu Rossell va retreure al nou equip «els pocs projectes endegats» i la «poca transparència» durant aquest mandat, i va assegurar que el seu grup serà «implacable a l'hora de fiscalitzar-los». Àlex Medrano, d'AM, va rebutjar el pacte i va dir que «s'han anteposat les cadires».