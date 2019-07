Una jove de la Cerdanya, ingressada en coma a Perpinyà per un accident greu en un parc aquàtic

Imatge de la noia baixant pel tobogan just abans de l'impacte | TV3

Una noia d'Alp va tenir greu accident en un tobogan parc aquàtic d'Er, a la Cerdanya francesa, la setmana passada. Segons ha avançat TV3, la jove va ser traslladada en helicòpter i en coma induït fins l'Hospital de Perpinyà, on es recupera de les ferides.

A la part inferior d'un dels tobogans del Drop-in Cerdanya Water Park hi ha una estructura de fusta, a la qual es pot accedir amb una porta. Fa uns dies, quan Aroa Taboada baixava a gran velocitat pel tobogan, la porta es va obrir de forma inesperada. L'impacte contra el seu cap va ser molt dur i va deixar la noia inconscient dins l'aigua. Els seus pares denuncien que en el moment de l'accident no hi havia socorristes a prop.

Aroa Taboada, formava part d'un grup de joves de la selecció catalana d'snow que celebraven en aquest parc el final d'una setmana de concentració. A resultes de l'accident, té un os trencat, ha perdut l'oïda i l'equilibri.

Imatge promocional del Drop-in Cerdanya Water Park d'Er

En declaracions a la mateixa cadena, els pares han explicat que es tracta d'un cas greu i cal exigir responsabilitats al parc. De moment, ja han denunciat el cas a la policia francesa, que estudia si s'ha comès alguna negligència.

Nicola Blin, responsable de Drop-in Cerdanya Water Jump, ha explicat a TV3 que "tot l'equip del parc està molt afectat per l'accident i que estan col·laborant amb la Gendarmeria per facilitar-los tota la informació que necessitin".