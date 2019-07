Junts per Catalunya i ERC renoven el seu pacte al Gironès

L'alcalde de Sant Gregori, Joaquim Roca, és, tal com Junts per Catalunya i Esquerra van acordar fa dies, el nou president del Consell del Gironès. La coalició, que revalida l'aliança del mandat anterior, es va formalitzar ahir en un ple sense sorpreses, en què els 12 consellers comarcals de JxCat i els 11 de republicans van votar Roca. Aquest, que relleva Jaume Busquets, va agrair l'acord a ERC i va remarcar que l'«objectiu comú és seguir millorant el Gironès». El nou president, que va prometre «rigor, transparència i honestedat», va anunciar que el ple per aprovar el cartipàs se celebrarà el 24 de juliol.

En nom del seu soci republicà, l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, va explicar que «el pacte neix de la confiança i de la bona feina de les dues formacions» el mandat 2015-2019 i, sense entrar en la disposició del nou govern –on, en principi, ell assumirà una vicepresidència–, va assegurar que «serà ambiciós, proper i lleial amb els gironins». Finalment, Puigtió va demanar la «cooperació» de la resta de partits.

El principal grup de l'oposició, la CUP-Alternativa Municipalista-Amunt, va deixar clar el rebuig a l'acord de govern, que el seu portaveu, Josep Bartis, va descriure com «un pacte de cadires per no canviar res; però –va afegir– nosaltres ens hem proposat d'impedir-ho». Bartis, que va rebre els 5 vots del seu grup, va defensar avançar en el sistema porta a porta per a la recollida de residus, va acusar el Consell de «covard» en el conflicte sobre la gestió dels menjadors escolars i, entre altres qüestions, va exigir una auditoria del Consorci de Benestar social.

Pel PSC, Joan Martín va lamentar que no s'hagi format un govern de «partits d'esquerres i progressistes» i va assenyalar alguns reptes dels pròxims quatre anys: els menjadors i el transport escolar o les polítiques d'ocupació i d'habitatge. Finalment, el representant de Ciutadans, Daniel Pamplona, va defensar mancomunar serveis i prescindir de càrrecs del Consell.