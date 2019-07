JxCat perd la presidència del Consell del Pla de l'Estany en benefici d'Esquerra

El partit hereu de Convergència Democràtica, Junts per Catalunya (JxCat), ha perdut la presidència del Pla de l'Estany per primera vegada des que existeix el Consell. Esquerra Republicana, amb el mateix nombre de consellers que JxCat però amb un centenar de vots menys, governa l'ens comarcal gràcies al suport de l'Alternativa Municipalista de Sumem Banyoles, que va justificar el seu vot per garantir «el canvi de viratge que necessita la institució».

Així, l'alcalde de Porqueres, Francesc Castañer, és des d'ahir el nou president del Consell del Pla de l'Estany perquè en el ple de constitució va superar d'un sol vot el candidat de JxCat, el batlle de Crespià, Xavier Quer, que volia agafar el relleu de Jordi Xargay –l'alcalde de Palol de Revardit ha liderat el govern comarcal durant els últims setze anys.

Deu dels dinou consellers comarcals van votar Castañer, que és alcalde de Porqueres per un partit independent adscrit a ERC; mentre que nou, tots els de JxCat, van elegir Quer. Aquest, després de la votació, va lamentar que no s'hagi pogut tancar un govern d'unitat amb Esquerra –tal com va intentar la seva formació fins a última hora– i va considerar que «la unitat s'ha d'exercir i s'hi ha de creure». En mandats anteriors, tot i disposar de la majoria necessària per governar en solitari, primer CiU i després PDeCAT van comptar amb els republicans.

En el seu discurs de presa de posessió, Francesc Castañer també va fer referència a la unitat i va assegurar que ERC «estem al centre de l'espectre ideològic de la comarca», a més de remarcar que ara «comença una nova etapa».

En el seu torn de paraula, el portaveu i únic conseller d'Alternativa Municipalista, Non Casadevall, va advertir a Esquerra que mantindrà el suport explicitat en el ple d'ahir «sempre que hi hagi canvis que representin una millora real per la comarca».

En un comunicat posterior, Sumem Banyoles va especificar que «sense haver negociat amb ERC cap contrapartida ni pel que fa a càrrecs, ni a composició del cartipàs, contribuïm a la tria d'un nou president amb la voluntat de poder pactar l'adopció de mesures d'esquerres i progressistes que beneficiïn el conjunt de la ciutadania». Un cop dit això, la formació va aclarir que es reserven «la llibertat» de votar el que creguin més convenient davant cada proposta que presenti el nou govern.

Just després de la sessió, Junts per Catalunya, va deixar clar el seu malestar i va lamentar «que ERC digui no a la unitat territorial en el Govern del Consell del Pla de l'Estany». JxCat va fer valer que representa «un 75% de la població, amb 5 alcaldies» de la comarca. A la capital, Banyoles, la formació governa amb majoria absolta per quart mandat consecutiu.

El president comarcal del PDeCAT, Lluís Costabella, va dir que «durant les darreres setmanes i fins a les darreres hores» han negociat un govern conjunt amb ERC, però «no ha estat possible, vista la poca predisposició dels republicans» i va explicar que van decidir «dir 'no' perquè les propostes que hem rebut per part d'ERC no reflecteixen ni s'ajusten a la realitat de la comarca». Xavier Quer va afegir que «no es tractava de negociar cadires o sous», sinó d'«actuar com a dignes servidors públics i dels ajuntaments que representem».

Aquest mandat, el ple del Consell Comarcal del Pla de l'Estany està constituït per nou regidors d'ERC-AM (el president, Francesc Castañer, Jaume Butinyà, Maria Teresa Castañer, Anna Maria Garcia, Francesc Xavier Cros, Jordi Burch, Josep Oriol Serrà, Maria Àngels Lladó i Montserrat Sala); nou més de Junts per Catalunya (el seu presidenciable, Xavier Quer, Ester Busquets, Clàudia Massó, Josep Massanella, Maria Àngels Massafont, Dolors Bustins, Jordi Farrés, Susanna Maria Bazán i Àlex Terés); i un d'Alternativa Municipalista (Non Casadevall).