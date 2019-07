Olot aprova la llicència d'obres per restaurar l'església de Sant Esteve

La Junta de Govern Local d'Olot ha aprovat la llicència d'obres per a la conservació i restauració de la façana de l'església de Sant Esteve. El Bisbat de Girona, amb la Parròquia i l'Associació Cultural Amics de Sant Esteve, promou l'actuació per resoldre les deficiències detectades a la façana d'aquest edifici protegit com a Bé Cultural d'Interès Nacional.

Entre les principals problemàtiques, destaca la mala evacuació de l'aigua al llarg de la façana, que provoca humitats, molses i danys a la pedra.

L'estudi que es va fer l'octubre del 2018 proposa una intervenció de neteja, de consolidació i reintegració amb morters per estabilitzar les parts més malmeses, actuant amb les parts més deteriorades pel pas del temps i l'afectació de l'aigua, o la substitució dels materials malmesos per uns altres de més adequats. Per evitar que l'aigua torni a danyar la pedra, degut a la seva morfologia natural, s'ha previst la col·locació d'elements puntuals de conducció i evacuació d'aigua a les parts més susceptibles d'acumulació.



Campanya per finançar l'obra

L'actuació té un pressupost estimat de 263.000 euros. El Departament de Cultura de la Generalitat ja ha concedit una subvenció de 32.000 euros i la Diputació de Girona 32.000 més. La Parròquia i l'Associació Cultural Amics de Sant Esteve tenen previst iniciar una col·lecta per recollir fons per iniciar les obres, que tenen un termini d'execució de vuit mesos.

La resta de pressupost es preveu que vagi a càrrec del Bisbat i d'altres subvencions encara no sol·licitades.