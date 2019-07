El pacte de JuntsxCat i PSC a l'Alt Empordà fa presidenta Sònia Martínez

Junts presidirà el Consell Comarcal de l'Alt Empordà en els propers quatre anys amb un pacte amb el PSC. L'alcaldessa de la Jonquera des del 2011, Sònia Martínez, va ser ahir escollida presidenta de l'ens substituint Montse Mindan, després que Ferran Roquer dimitís en ser escollit diputat al Parlament. La seva candidatura va aconseguir 20 vots dels 32 consellers presents (Jaume Planella d'Amunt no hi va assistir). Hi va haver 11 vots per al candidat d'ERC, Salvi Güell, i un per a Serafín Pérez (Cs). El ple del Consell està format per 33 consellers: 15 de Junts, 11 d'ERC, 5 de la Candidatura de Progrés, 1 de Cs i 1 d'Amunt.

Els exconvergents van revalidar el pacte amb el PSC, que han mantingut des del 2003 (amb una intermitència de quatre anys entremig).

Martínez va assumir el càrrec amb el compromís de «servir tots els empordanesos» i amb la mà estesa a col·laborar amb tots els grups. En el seu discurs, un cop investida presidenta de l'ens supramunicipal, va recordar la figura del seu predecessor en l'alcaldia de la Jonquera i president al Consell durant vuit anys, Jordi Cabezas.

Sònia Martínez s'hi va referir com a mentor polític, i va destacar el seu tarannà «proper, obert i implicat», trets que Martínez va dir que volia que fossin característics del seu nou mandat.

També va defensar la voluntat de servei a la ciutadania de la institució. «Tot allò que afecta l'Alt Empordà, afecta el Consell Comarcal, sigui o no de la nostra competència», va destacar.

Martínez va explicar que les accions de govern es dividiran en quatre grans eixos: incrementar l'atenció a les persones, promoure la generació de l'activitat econòmica, impuls del turisme cultural i l'atenció a la necessitat formativa dels joves i l'abandonament escolar. A més, va destacar que cal una reflexió sobre el futur de la comarca.

Referent als compromisos per a aquests quatre anys, Martínez vol consolidar l'Oficina d'Atenció a laCiutadania, la implantació del servei d'assistència tècnica als municipis, l'impuls d'un pla d'ajudes a les entitats culturals de la comarca, l'avenç en tot allò que fa referència a la gestió de residus i l'execució del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia. A més, aquest mandat el concep com aquell en què finalment el Consell podrà ampliar les seves dependències amb l'adquisició i habilitació d'un nou edifici que aplegi serveis actualment dispersos a la ciutat.

«Volem mantenir i fer créixer la institució i que el Consell sigui una eina últil per als ciutadans», va insistir, i es va posar a disposició de tots els ajuntaments de la comarca.

La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà també va recordar la figura de l'expresident de l'ens i exalcalde de Castelló d'Empúries, Xavier Sanllehí, que va morir el passat mes de maig. «Li havia sentit dir si els consells comarcals no existissin, els hauríem d'inventar», recordava Martínez.



ERC vol que es trenqui el pacte

Per la seva banda, el grup d'ERC a l'oposició va criticar que Junts revalidés l'acord amb el PSC. La portaveu dels republicans, Etna Estrems, va demanar que es trenqués el «pacte de l'eternitat». «Trobem-nos sense parlar de càrrecs, cadires o de sous», deia Estrems.

Per ERC, amb 11 consellers, es tracta d'un pacte «obsolet» que «no convé a la comarca». Estrems va al·ludir als resultats dels comicis del mes de maig recordant la crescuda del seu grup i que ambdues forces sobiranistes sumen el 57% dels electors. «Encara som a temps d'obrir els ulls», va sentenciar.

El representant dels socialistes, Pere Moradell, va defensar l'acord perquè la comarca necessita un govern «fort i cohesionat» i va precisar que van superar els moments difícils amb «tolerància i sentit de país». Des de Cs, el seu portaveu, Serafín Pérez, va demanar que el Consell fos «la veu de tots els municipis i fer aconseguir una comarca on es pugui viure tranquil amb les nostres famílies».