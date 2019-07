El PSC revela que ERC li va oferir pactes de govern a diversos consells

El PSC a les comarques gironines va voler revelar ahir que els republicans han ofert els últims dies pactes de governabilitat a diversos consells comarcals, davant de les queixes d'aquest partit pels pactes entre els socialistes i JxCat que hi ha hagut a diversos consells comarcals de la demarcació, com és el cas de l'Alt Empordà, la Selva i el Ripollès.

Així, davant dels «insults i mofes» al plenari de Santa Coloma de Farners, que va tombar un pacte d'alcaldia entre JxCat i els socialistes, l'agrupació ha volgut posar de manifest la «quasi entesa» d'aquests dos grups als consells de la Selva, l'Alt Empordà i el Ripollès.

En el primer cas, ERC «fins i tot va proposar presidir l'esmentat consell dos anys», extrem que ha estat desmentit pels republicans. Així doncs, tal com assegura l'agrupació en un comunicat, en el ple de constitució del Consell Comarcal de la Selva, Joan Martí (ERC) va fer un «discurs cínic i indigne» per haver criticat el pacte entre JxCat, IdS i PSC de l'ens. Martí va negar haver portat les neogociacions.

Pel que fa al Ripollès, i com va dir el socialista Enric Pérez, «ERC fa quatre dies va plantejar-nos governar junts, però aleshores el pacte ja estava massa avançat amb JxCat». En aquest cas l'agrupació apunta que «hi ha hagut altra vegada presència de persones que no accepten pactes polítics entre forces que representen els votants del territori i se n'exclamen». El mateix hauria succeït a l'Alt Empordà, on ERC «oferia al PSC molt més pes en el govern comarcal a canvi que no pactés amb els postconvergents». Finalment, el PSC va mantenir l'acord inicial, deixant a ERC a l'oposició.

Així, els socialistes asseguren que el «relat màgic de l'independentisme ha arribat a confrontar-se a la realitat fins a uns punts insòlits». Segons subratllen, els partits polítics «hem de respectar les institucions que ens representen i també la voluntat dels electors, i no fer bons i mals catalans».