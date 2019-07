Queixes de ciclistes pel nou paviment amb grava a la carretera dels Àngels

La carretera dels Àngels que va des de Girona fins al santuari, la GIV-6703, es troba al centre de la polèmica. Hi ha queixes de ciclistes de la zona que solen fer aquesta ruta i que s'han trobat que des de mitjans de maig ho tenen més complicat. El motiu: el nou paviment que s'ha instal·lat per tal de millorar la carretera per part de la Diputació de Girona.

Diversos usuaris amb qui ha parlat Diari de Girona destaquen que el nou paviment va acompanyat de grava i això els ha causat des de desperfectes a les bicicletes, rodes punxades i, fins i tot, algun accident de trànsit lleu, a causa d'alguna caiguda causada per aquest tipus de petites pedres.

Per la seva banda, des de la Federació de ciclisme a les comarques gironines, el seu delegat, Carles Ferrer, diu que no han rebut queixes de cap club pels fets però que en canvi són conscients de la problemàtica, ja que afirmen que aquest nou tipus de paviment s'ha instal·lat en altres carreteres de la Diputació i que «són molt utilitzades per ciclistes». Destaca que hi ha la dels Àngels però també, per exemple, una ruta molt utilitzada com és la que puja fins a Sant Grau, a Tossa de Mar.

A causa d'aquesta situació, es van posar en contacte amb la Diputació de Girona i aquest ens juntament amb el Servei Català de Trànsit (SCT) els ha comunicat, assegura Ferrer, que no s'hi facin proves esportives per tal d'«evitar que hi hagi accidents». El delegat de la Federació lamenta que la Diputació no els hagués informat abans de l'actuació i que no fes un calendari que evités que hi hagi «unes sis carreteres que s'han arreglat de cop» i que afecten els ciclistes. Per tal d'evitar passar-hi, el que han fet és canviar els recorreguts de les proves ciclistes o les de cicloturisme. I, per exemple, explica, una prova que s'havia de fer per la carretera dels Àngels entre Girona i el santuari, es va optar per fer la ruta des de l'altra banda de les Gavarres, passant per Madremanya.

Tot i això, Carles Ferrer va assegurar que el que lamenta és que si bé hi ha la prohibició, en canvi, aquesta no s'ha fet expressa a usuaris particulars i que aquests poden acabar patint algun tipus d'accident pel nou paviment.

Des de la Diputació de Girona, ahir es va assegurar que lamentaven les molèsties i van destacar que aquesta actuació, que s'ha fet en diverses carreteres, en tot moment s'ha senyalitzat la perillositat de la presència de grava. Van afegir que el que es fa es regenerar el paviment amb el sistema de regs asfàltics, per tal de portar més seguretat a les carreteres i fer-les més compatibles amb el medi ambient.

Respecte a la grava, diuen que fan escombrades periòdiques per apartar-la i en unes setmanes, desapareixerà.