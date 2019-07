Les autoescoles faran una marxa lenta a Barcelona per reclamar examinadors

Les autoescoles gironines se sumaran aquest dimarts que ve a una marxa lenta organitzada pel sector a Barcelona per reclamar més examinadors de la DGT. Aquesta serà la primera gran mobilització del sector que reclama «solucions» al govern espanyol i a la DGT per la situació que viuen les autoescoles.

Amb aquesta marxa lenta, que preveuen que porti prop de 800 vehicles al voltant de la Delegació del Govern s'engega, la campanya de la Federació d'Autoescoles de Catalunya (FAC) que sota el lema AutoSOScoles vol reclamar solucions immediates a la falta d'examinadors destinats a Catalunya per la Direcció General de Trànsit. Asseguren que a tot Catalunya des de fa 5 anys que persisteixen els problemes i ara a Catalunya hi ha una bossa de 50.000 alumnes pendents d'examinar-se de l'examen pràctic de circulació.

A les comarques de Girona la situació suposa que encara hi hagi 7.600 alumnes pendents de fer l'examen pràctic del permís de conduir. A Girona a més, és on hi ha una mancança més elevada d'examinadors de la DGT i això sumat al nou sistema d'assignació d'alumnes anomenat CAPA encara provocarà que hi segueixi havent molts exàmens pendents a la província, asseguren des del sector. El president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala, recorda que en saber que se'ls aplicaria aquest nou sistema, es va demanar a la DGT que no comencés a aplicar-se però no els han fet cas.

Davant d'aquesta situació, que segons Joan Sala, evoca a problemes greus per al sector, s'ha engegat aquesta campanya arreu de Catalunya i a Girona, un cop s'hagi produït aquesta marxa lenta, també podria haver-hi mobilitzacions del sector de les autoescoles.

El nou sistema CAPA, segons va explicar fa pocs dies el president de l'Associació gironina, «en comptes de lliure competència és que acabi havent-hi un monopoli», ja que «es beneficiarà» les empreses amb més alumnes.

El sistema CAPA assigna a cada autoescola una quota d'aspirants que poden anar a l'examen de circulació i es fa en funció de la quantitat d'alumnes que tinguin aprovat l'examen teòric o la prova de destresa. Tot seguit, la prefectura comunica a l'autoescola quants alumnes pot portar a l'examen en forma d'una borsa.

El passat 28 de juny la Federació d'Autoescoles de Barcelona (FAB) ja va fer una marxa lenta des de Plaça Espanya fins a la seu de la Prefectura Provincial de Trànsit, a l'edifici La Campana, que va col·lapsar aquesta via d'entrada i sortida a Barcelona. Tot i això, segons asseguren des de la FAB, la DGT no els ha donat resposta per posar fi a la situació.