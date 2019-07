El Banc de Sang necessita unes 4.000 donacions aquest estiu

El Banc de Sang i Teixits aspira a aconseguir unes 4.000 donacions de sang aquest estiu a les comarques gironines per compensar el descens que es sol produir durant l'estiu. I és que la calor, la reducció de l'activitat a les empreses i les universitats i el canvi d'habits de la població per les vacances fan que els mesos de juliol i agost siguin els més crítics pel Banc de Sang, amb una reducció del 30% de les donacions.

Aquest any, a més, l'onada de calor de la darrera setmana de juny va fer minvar les donacions de sang abans del que és habitual. A Girona, informa el Banc de Sang, el descens es va fer més evident a les campanyes mòbils que no a la seu fixa, ubicada a l'hospital Josep Trueta, on el volum d'aportacions s'ha mantingut, i es van aconseguir un 40% de donacions menys del que estava previst.

Això ha provocat que les reserves sanguínies arrenquessin el juliol amb unes 8.100 bosses de sang, quan hauria d'haver estat d'entre 10 i 12.000 unitats.

Així, encara que hi ha reserves de sang per als propers set dies -el nivell òptim són deu-, d'alguns grups sanguinis concrets l'estoc és molt inferior al desitjable. El grup AB- és el grup amb menys bosses, amb estoc per un dia; en el cas del B- i el 0-, és de dos i de l'A-, de tres. El grup 0 negatiu, que tenen menys del 7% dels catalans, és el dels donants universals, ja que es pot transfondre a qualsevol receptor, sigui quin sigui el seu grup sanguini, i es fa servir molt en cas d'emergència, quan no hi ha temps per comprovar el grup sanguini de l'accidentat.

Per fer front a la campanya d'estiu als hospitals catalans, el Banc de Sang fa una crida a sumar unes 35.000 donacions a tot Catalunya. Per fer-ho, estaran obertes les sales de donacions als hospitals de referència i s'han programat 60 campanyes cada setmana a tot el país.

A les comarques gironines, com cada estiu, una part important d'aquestes campanyes es realitzaran en zones costaneres, on hi ha forta afluència d'estiuejants. Platges, càmpings i altres zones concorregudes de la demarcació acolliran les unitats mòbils del Banc de Sang en les properes setmanes.

A més, a Catalunya hi ha previstes 500 donacions només de plaquetes, per garantir que es mantenen tots els tractaments que necessiten aquest component sanguini, que caduca passats cinc dies. A Girona, per assegurar que hi ha reserves de plaquetes -que es fan servir, per exemple, per a malalts de càncer-, es programen plaquetoafèresis al Trueta.

Festa a Sant Antoni

La campanya estival arrencarà oficialment a Girona demà a les 5 de la tarda, amb una festa a Sant Antoni de Calonge per animar la ciutadania a donar sang abans de marxar de vacances o durant els dies festius.

Entre el passeig Josep Mundet i la plaça Catalunya, s'han previst espais per a la donació de sang i activitats per a tothom. Diversos DJs animaran la festa amb les seves sessions, que els donants podran escoltar en auriculars durant la donació. També hi haurà una foodtruck on els donants, en exclusiva, podran recollir un gelat per continuar la festa després de fer l'aportació al Banc. També hi haurà un taller de GIFs per fer continguts per compartir a les xarxes socials i un altre per planxar un transfer de la campanya a la roba o a qualsevol complement.