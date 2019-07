ERC del Ripollès titlla l'acord de JxCat i PSC a l'ens comarcal de «pacte de la vergonya»

ERC del Ripollès va carregar ahir contra el pacte de govern materialitzat aquest dijous al Consell Comarcal entre JxCat, PSC i MES. L'acord, que permet la continuïtat dels exconvergents al capdavant de l'ens, n'ha impedit l'accés als republicans, que van erigir-se com a força amb més consellers (8 davant dels 7 de JxCat).

El bon «clima de confiança i de consens» entre JxCat i PSC va motivar un acord que segons els socialistes no es va donar amb ERC, que els va mostrar «la seva incomoditat inicial de pactar». Sobre aquest assumpte, els republicans van assegurar ahir en un comunicat que el govern entre la segona, tercera i quarta forces va confirmar «el pacte de la vergonya» i continuïsta on «ara s'hi suma el PSC». La formació sosté que el seu grup hauria hagut de presidir l'ens ripollès», i que l'elecció de Joaquim Colomer (JxCat) com a president ha estat «imposada», ja que «no hi ha hagut» un full de ruta programàtic amb JxCat, PSC i MES. A més afegeix que el pacte ha estat promogut «principalment per ell mateix i Ramon Roqué, portaveu de MES.

La formació resol que l'ens comarcal «ha deixat d'estar al servei dels ajuntaments, sobretot dels petits, una de les seves principals raons de ser, per esdevenir una plataforma de cadires i promoció personal per futures eleccions municipals». D'entre les propostes que l'agrupació ha trobat a faltar, cita la pèrdua d'habitants de la comarca, la privatització dels menjadors escolars i un nou model de residus més sostenible.

Segons apunta la formació, el passat mandat -governat entre JxCat i MES- ha transcorregut sense «cap projecte de comarca, on només l'autonomia municipal ha prevalgut per sobre de tot», i l'acusa de manca de transparència i d'haver «marginat» molts ens locals. Per contra, assegura que el seu era un projecte més just a nivell social, econòmic i territorial.

L'ens ripollès és un dels tres consells on Junts ha pactat amb el PSC, juntament amb el de la Selva i l'Alt Empordà. Només al Gironès i a la Cerdanya -tot i que en aquest últim cas davant la sorpresa dels presents per la presentació de dos candidats- la formació ha pactat amb els postconvergents.



Agraïment a la CUP

D'altra banda, el comunicat també adreça un agraïment a la CUP, amb qui va arribar a un pacte, l'únic grup que «ha volgut parlar de forma honesta de programa, ètica, transparència i de noves maneres de gestionar» l'ens.

Per últim, la formació es compromet a fer una «oposició ferma, honesta, constructiva i coherent» i amb el pacte programàtic acordat amb la CUP.