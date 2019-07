La Generalitat inverteix uns 1,2 milions en posar calefacció geotèrmica i millorar l'alberg i el telecabina de Núria

La Generalitat inverteix més d'1 milió d'euros (MEUR) per instal·lar calefacció geotèrmica i millorar tant l'alberg com el telecabina de Vall de Núria. Les obres del nou sistema de calefacció van començar ara fa un mes i ja s'han perforat 24 dels 36 pous de 120 metres de profunditat que aniran a parar a la sala de màquines. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, que avui ha visitat l'alberg, ha subratllat que el nou sistema permetrà un estalvi energètic de "35.000 litres de gasoil anuals i 84 tones de CO2". D'altra banda, El Homrani també ha anunciat que durant aquesta tardor i hivern es renovarà el telecabina de la Coma del Clot, es rehabilitaran les façanes nord i sud de l'alberg i l'any vinent se'n renovarà la cuina.

El conseller el Homrani ha visitat aquest matí les obres de l'alberg de Núria, situat a Queralbs (Ripollès). Els treballs van començar a principis de juny, acabaran al desembre i permetran posar en funcionament un nou sistema de calefacció mitjançant aprofitament geotèrmic.

En total, es perforaran 36 pous d'uns 15 centímetres de diàmetre i 120 metres de profunditat, que es conduiran fins a la sala de màquines (situada a la part posterior de l'alberg). En aquest punt, ja s'hi han desenterrat els quatre dipòsits de gasoil amb què ha funcionat l'allotjament des de la seva entrada en funcionament com a alberg, l'any 1987.

Ara, s'hi instal·laran bombes de calor, dipòsits d'inèrcia, acumuladors i tots els accessoris que permetran connectar l'aigua escalfada gràcies a l'energia de procedència geotèrmica al sistema de calefacció i aigua calenta sanitària. Les obres, que suposen una inversió de 897.955 euros, permetran generar energia de manera natural –i no amb gasoil- gràcies a l'intercanvi tèrmic entre la calor de l'interior de la terra i la de la superfície (que sol tenir una diferència de 3,3 graus per cada 100 metres).

Durant la visita al camp de captació que hi ha a uns 30 metres de l'alberg (una zona que acabarà recuperant l'aspecte original), el conseller ha seguit l'estat de les obres, que ja han permès la perforació de 24 pous. "Gràcies a aquesta inversió aconseguirem un estalvi energètic per l'alberg de Núria d'uns 35.000 litres de gasoil i 84 tones de CO2 anuals", ha anunciat el Homrani. A aquest estalvi, ha recordat el conseller, s'hi afegeix també el que suposarà deixar de transportar gasoil amb camions cisterna fins a l'alberg (situat a 2.122 metres d'altitud).

Les obres, impulsades per l'Agència Catalana de la Joventut (ACJ), també inclouen un nou sistema de generació d'electricitat de l'alberg de Núria per mitjà d'energia fotovoltaica. En aquest sentit, s'instal·laran diverses plaques fotovoltaiques a la teulada de la cara sud de l'alberg, que està previst que generin anualment un total de 40.000 kWh anuals.

Si bé l'alberg ja comptava amb el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, "amb els sistemes de geotèrmia i d'energia solar aconseguirem que l'alberg juvenil situat a major altitud d'Europa sigui sostenible i respectuós amb el medi ambient", ha conclòs el conseller Chakir el Homrani.



Telecabines i reforma de la façana

El conseller també ha anunciat que l'alberg de Núria comptarà amb altres inversions durant la tardor i hivern d'aquest any. Per una banda, l'ACJ aportarà 213.590 euros per tal de renovar el telecabina de la Coma del Clot de Vall de Núria. La inversió, que majoritàriament anirà a càrrec de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, implicarà substituir les actuals quatre telecabines, amb capacitat per a sis persones cadascuna, per dues de noves molt més grans i accessibles, amb capacitat per a 12 persones cadascuna.

Es preveu que els nous telecabines entrin en funcionament la propera temporada d'hivern. Mentre durin els treballs, hi haurà un servei alternatiu amb vehicles tot terreny per als usuaris de l'alberg. Els nous telecabines també implicaran adaptar l'accés a l'alberg i fer-lo accessible a les persones amb mobilitat reduïda (unes obres que rebran una inversió de 40.000 euros).

En paral·lel, aquesta tardor també es renovaran les façanes nord i sud de l'alberg. Els treballs costaran 80.000 euros, i també s'aprofitarà per renovar-ne els porticons. Finalment, durant el 2020 es reformarà la cuina de l'alberg (unes obres pressupostades en 37.978 euros).

En total, el pla d'inversions a l'alberg de Núria comptarà amb una aportació d'1,18 MEUR. Aquesta quantitat es recull al Pla Estratègic d'Inversió 2016-2020 dels albergs públics, que conté més de 50 accions i 10 línies estratègiques per un valor global de 7,3 MEUR.



19.484 pernoctacions

L'alberg de Núria –gestionat per l'Agència Catalana de la Joventut- va registrar un total de 19.484 pernoctacions el 2018. D'aquestes, bona part corresponen a joves o famílies excursionistes (54%), mentre que l'origen de la resta d'usuaris correspon als programes socials promoguts pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, com són el 'Vacances en família' (20%), el Programa d'Activitats Escolars (19%), 'L'estiu és teu!' (4%) o grups amb necessitats especials, culturals o esportius (3%).



Ajudes per a 136 joves

També al Ripollès, el conseller Chakir el Homrani ha visitat aquesta tarda l'alberg de Planoles, on aquests dies tenen lloc dues colònies de 'L'estiu és teu!'. I ho ha aprofitat per donar a conèixer les dades de les ajudes que el Departament atorga a nois i noies amb diversitat funcional en el marc d'aquest programa.

"El Departament ha invertit aquest estiu un total de 91.547 euros per garantir la participació a 'L'estiu és teu!' de 136 nois i noies amb discapacitat o dependència i, garantir així, unes colònies plenament inclusives", ha declarat el conseller. Gràcies a aquestes ajudes, aquests joves beneficiaris tenen al seu servei exclusiu un total de 104 monitors que els permeten participar a les diferents activitats.