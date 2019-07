El sector de la discapacitat física denuncia greuges territorials en transport i habitatge

El sector de la discapacitat física ha denunciat al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, «les desigualtats territorials en accessibilitat» i als entorns rurals. Les dificultats d'accés a la xarxa de transport públic, les barreres urbanístiques que persisteixen en alguns municipis i la manca d'habitatge «accessible i assequible» per a aquest col·lectiu centren les queixes que la federació Ecom acaba de traslladar a l'administració.

En una reunió amb Calvet i el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín –demanada fa un any i mig i per a la que només van tenir mitja hora–, l'associació va alertar de la discriminació que pateixen les entitats i les persones amb discapacitat física de les comarques de Girona, igual que les de Lleida i el Camp de Tarragona, perquè les seves aportacions no es tenen en compte a l'hora de millorar les deficiències del transport públic. El problema, segons Ecom, és que no s'activen les autoritats metropolitanes de transport a fora de Barcelona, on sí funciona i el col·lectiu hi participa activament. Això, van dir, impedeix crear un espai de treball on el sector pugui incidir. Davant la resposta de manca de pressupost, la federació va subratllar que «un espai de reunions no té cap cost».

Una de les peticions principals plantejades al conseller és la implantació d'una tarifació social del transport públic a tot el país, «que inclogui un passi d'acompanyant» per a totes aquelles persones que acreditin la necessitat d'aquesta ajuda. Des de la federació van remarcar que demanen el mateix que ja s'aplica per a d'altres col·lectius, però que, en el cas de la discapacitat física, depèn de cada operador del servei.

Una altra demanda va ser que es consensuï un protocol unificat, també a totes les comarques, per demanar un bus interurbà adaptat –ja que no n'hi ha prou per cobrir les necessitats.

També pensant en el conjunt de les comarques, l'associació vol que s'avanci «en l'accessibilitat dels serveis ferroviaris de Rodalies i Regionals de Renfe de manera equitativa a tot Catalunya».

L'habitatge és una altra de les preocupacions del sector, ja que considera que aquest dret no està garantit. Per això, Ecom va demanar a Calvet que la Generalitat creï un espai de treball amb les entitats per desenvolupar propostes que assegurin habitatges accessibles i assequibles, amb igualtat de condicions, a Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida.