Lluitar contra les infeccions amb les defenses d'un donant

er servir les defenses d'una persona sana per ajudar a combatre les infeccions als pacients que no hi poden lluitar per si mateixos és l'objectiu d'un assaig clínic del Banc de Sang i Teixits per posar en marxa un banc de defenses per trasfondre glòbuls blancs, l'únic component sanguini que actualment no es fa servir de forma habitual en la donació de sang.

El Banc està treballant en un registre de donants de les cèl·lules encarregades de defensar l'organisme dels virus per poder tractar aquells pacients que han passat per un trasplantament i que corren el risc de patir infeccions que poden ser letals. Aquest panell de donants de limfòcits compta actualment amb les mostres de 255 persones reclutades per l'ens, 29 de les quals són de les comarques gironines.

La finalitat del banc, que ja ha permès tractar una vintena de pacients que han passat per un trasplantament de medul·la òssia per tractar malalties com la leucèmia o altres càncers hematològics, és oferir una alternativa terapèutica a un grup de malalts especialment vulnerable amb la transfusió d'un tipus molt concret de glòbuls blancs, els limfòcits T específics contra el citomegalovirus, el virus d'Epstein-Barr i l'adenovirus.

Abans de sotmetre's a un trasplantament, els metges han de reduir al mínim el sistema immunitari del pacient perquè les seves defenses no ataquin l'òrgan o el teixit donat i li generin rebuig. En el temps en què el pacient està immunodeprimit, però, és molt sensible a infeccions que per a la majoria de la població no són greus com mononucleosis o herpes.

«Són virus que no són extranys, conviuen amb nosaltres i la majoria de gent sovint passa aquestes infeccions sense assabentar-se'n, però en aquest col·lectiu de malalts són potencialment letals», apunta el doctor Sergi Querol, responsable de l'àrea de Teràpia Cel·lular del Banc de Sang i Teixits, i posa com a exemple el virus d'Epstein-Barr, per al qual el 95% de la població té defenses perquè hi ha estat en contacte.

«És habitual que els pacients trasplantats desenvolupin infeccions, se'ls tracta amb antivirals i entre el 80 i el 90% responen bé als fàrmacs, però en la resta la infecció no millora o el malalt no tolera bé el tractament. El que estem assajant donaria una alternativa a aquest grup», explica sobre aquesta iniciativa pionera a l'Estat, juntament amb un altre projecte que es desenvolupa a l'hospital de la Paz de Madrid, específicament en nens i en què també col·labora el Banc de Sang.

Des del Banc calculen que cada any hi haurà una trentena de pacients de tot Catalunya que podrien beneficiar-se d'aquest tractament, però que la xifra podria anar augmentant a mesura que s'assagin noves indicacions.

«L'aplicació està més avançada en persones trasplantades de moll de l'os, i ja hem atès uns vint pacients de diversos hospitals, però la idea és aplicar-ho també a trasplantaments d'òrgans», explica el doctor Querol, que afegeix que s'ha aplicat en trasplantats de ronyó que tenien una infecció pel virus BK, però el donant ha estat el mateix pacient.



Reclutament de donants

Des de fa uns mesos, el Banc està contactant amb els potencials donants per si volen participar en el projecte. «No fem crides per trobar voluntaris, sinó que els reclutem directament entre els donants de sang habituals. El període de reclutament continua obert i la resposta de la gent és bona», assegura Querol.

L'objectiu és arribar a tenir uns 400 donants, una xifra que permetria cobrir les necessitats previstes. De les 1.686 persones amb les quals ha contactat el Banc, 255 han cedit una mostra de sang per formar part del registre. En el cas de Girona, s'hi han inscrit 29 donants dels 119 amb qui s'ha posat en contacte el banc.

«És gent que fa donacions de sang regularment, de qui coneixem el perfil en relació amb aquestes infeccions, perquè quan dona sang ja es fan proves de citomegalovirus, per exemple, i que, a més, té una compatibilitat coneguda, perquè molts són també donants de medul·la òssia», especifica.

I és que, a l'hora d'escollir una persona per fer efectiva la donació de limfòcits s'ha de tenir en compte que sigui compatible amb el receptor i que les seves defenses tinguin memòria per al tipus d'infecció que pateix.

La donació mitjançant una limfoafèresi permet extreure-li una petita quantitat de glòbuls blancs, que posteriorment es tracten al laboratori per seleccionar estrictament els limfòcits específics contra el virus que ha infectat el receptor.