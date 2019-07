Caldes El PGA Catalunya Resort celebra 20 anys

El PGA Catalunya Resort, un dels escenaris per a golfistes més reconeguts del país, va commemorar dissabte els 20 anys de naixement amb una festa de celebració. Entre d'altres personalitats, a l'acte hi van assistir el director dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a Girona, Raúl Morales, i l'excapità del torneig de golf Ryder Cup, Paul McGinley. Durant tot l'any el PGA Catalunya Resort durà a terme diverses activitats per commemorar aquesta efemèride. Properament, l'entitat invertirà en nous projectes de la finca.