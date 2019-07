La campanya per finançar l'estudi dels deserts marins assoleix l'objectiu

La campanya de micromecenatge per impulsar la recerca dels deserts submarins ha assolit els 10.000 euros que necessitava. La iniciativa, impulsada pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i formada per centres de recerca i universitats com la Universitat de Girona (UdG), es proposa descobrir els deserts que s'amaguen sota el mar, determinar-ne la ubicació i extensió per controlar la seva evolució i entendre perquè apareixen.

Des del CEAB es va posar en marxa una campanya de crowdfunding per fer front als costos de material i mitjans necessaris per a la recerca, en què col·laboren voluntaris de diversos centres de recerca d'Austràlia, Itàlia, Noruega i Catalunya. L'objectiu era aconseguir 10.000 euros, una fita que actualment ja s'ha superat (se n'han recaptat 10.685), gràcies a l'aportació de 197 mecenes.

Aquests diners es destinaran a la compra d'eines com drons aeris i submergibles per poder estudiar la desaparició dels boscos submarins, un fenomen que impacta directament en la capacitat dels oceans per atenuar els efectes del canvi climàtic.