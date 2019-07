Demanen 14 anys de presó per envestir un motorista

El fiscal demana 14 anys de presó per a l'acusat d'envestir un motorista amb qui estava enemistat a Girona. Segons subratlla el ministeri públic, el processat va endur-se la víctima per endavant «amb intenció d'acabar amb la seva vida». Els fets van passar a quarts de sis del matí del 9 de maig del 2015. El processat, que ja havia amenaçat la víctima abans, va seguir l'altre home quan anava cap a la feina. I just al principi de la carretera dels Àngels, a tocar d'una fàbrica, el va envestir. Per a més inri, el cotxe que conduïa no era seu, i la propietària del vehicle l'havia denunciat per estafa.

Segons recull l'escrit de fiscalia, el processat i la víctima estaven enemistats. I de fet, l'acusat feia poc que havia amenaçat l'altre home amb frases com «Quan t'enganxi et mataré» o «Vigila quan vagis cap a la feina». Els fets que arribaran ara a judici van tenir lloc a primera hora del matí del 9 de maig del 2015. Cap a quarts de sis, l'acusat va esperar la víctima a la sortida del carrer Emili Grahit. Sabia que passaria per allà amb la seva moto, perquè com subratlla el fiscal, «coneixia el recorregut» que feia l'altre per anar a treballar. Quan el va veure arribar, l'acusat es va posar darrere seu amb el cotxe i el va seguir fins al principi de la carretera que porta cap als Àngels. Allà, just en una pujada que hi ha a tocar d'una fàbrica, va accelerar el cotxe i va envestir la víctima per darrere.

El fiscal li imputa un delicte de temptativa d'assassinat i, a més de la pena de presó, sol·licita que que quan hagi complert condemna, no es pugui apropar a la víctima durant deu anys.

En matèria de responsabilitat civil, reclama una indemnització de més de 20.000 euros.