Detenen a Girona una dona presumptament implicada en un homicidi comès a Xile

Els Mossos d'Esquadra de Sabadell van detenir a Girona una dona que estava implicada en un homicidi comès al seu país d'origen, Xile, l'any 2018. La dona residia a Catalunya amb una identitat falsa i estava reclamada per les autoritats xilenes. La investigació va arrencar en el marc d'una altra causa amb què els Mossos d'Esquadra investigaven un grup dedicat a robatoris a domicilis. Els agents van constatar que una component del grup era una dona que estava en recerca a Xile per un homicidi a Coquimbo.

Les gestions policials van comprovar que aquesta dona utilitzava una identitat falsa sota la qual havia estat ja detinguda per part dels mossos en territori català. Un cop fetes les comprovacions pertinents amb la Interpol de Xile a partir de les empremtes dactilars obtingudes anteriorment, van determinar que es tractava de la persona en crida i cerca.

Els agents van poder concretar que la dona s'ocultava en un domicili de Barcelona i van gestionar amb la Interpol de Xile l'emissió d'una Ordre Internacional de Detenció. L'octubre de l'any 2018, però, la sospitosa va marxar de l'Estat espanyol. El passat 9 de gener les autoritats xilenes van emetre finalment l'Ordre Internacional de Detenció per a l'extradició de la presumpta homicida, tot i que per als investigadors continuava en parador desconegut. Després de mesos de cerca infructuosa, una patrulla de seguretat ciutadana de la comissaria de Girona va arrestar-la el 4 de juliol, juntament amb dos homes i una altra dona, acusats d'haver participat en dos furts. Quan la van detenir, la dona va mossegar-se els dits per evitar que li agafessin les empremtes dactilars.

Els fets que han motivat la detenció van passar el febrer del 2018, quan un turista que sortia d'un casino de la localitat de Coquimbo (Xile) va ser assaltat per un grup de persones que li van sostreure diners i efectes personals. El grup d'atacants va actuar amb molta violència i la víctima va acabar morint.