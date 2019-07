Dos mossos salven una jove «in extremis» quan es precipitava per la finestra a Olot

Dos mossos d'esquadra han salvat la vida d'una jove quan s'estava precipitant per la finestra d'un pis d'Olot. Els agents de Seguretat Ciutadana de la comissaria de la Garrotxa no van dubtar ni un segon a agafar-la com van poder -pels peus i les cames- per tal que aguantés i no acabés daltabaix de la segona planta d'un habitatge del centre de la població.

Aquesta actuació es remunta al dia 16 de juny ben entrada la matinada. El binomi dels Mossos d'Esquadra format per l'Albert i en Gerard els havia tocat cobrir aquell dia el torn de nit i feien tasques preventives de seguretat ciutadana per la comarca. Pels volts de les tres de la matinada van rebre un avís de la sala Regional de Comandament de Girona que els informava que s'havien de dirigir fins a un pis d'Olot on s'estava produint una discussió entre dues persones.

L'agent de Mossos Albert recorda que no sabien a què s'enfrontaven, ni quin tipus de fet era. Només sabien que un noi acabava de trucar alertant que la seva parella estava molt exaltada, que no la podia aturar i que no parava de cridar.



Intentar calmar-la



La jove protagonista de l'actuació té 22 anys. Quan els dos policies varen entrar al pis, recorda l'Albert, van veure com el noi -la seva parella- intentava calmar la jove, però no podia. Segons va relatar als dos mossos, aquesta havia tornat de festa feia poca estona i només feia que cridar i exaltar-se.

El policia destaca que hi van intentar dialogar perquè es calmés, però «no ens feia cas». La jove no responia i fins i tot els empentava i colpejava. L'Albert recorda que van estar «una bona estona» intentant que entrés en raó, fins que van aconseguir calmar-la.

En aquell moment, diu l'agent, semblava que tenia ja controlada la situació, però això va durar només un instant. «La noia va anar cap a la finestra i va intentar saltar. Ens vam espantar molt i la nostra reacció va ser anar cap allà i la vam estirar per les cuixes perquè no caigués».

Els dos policies van reaccionar ràpidament però la noia, recorda l'agent d'Olot, es resistia i volia llançar-se. Per fer la feina més difícil als mossos, «es va agafar els dits com un gat al sortint de la finestra i li vaig haver d'anar desenganxant els dits un per un perquè, si no, no ens deixava agafar-la. Feia tanta força que fins i tot ens feia mal».

Així doncs la van poder agafar in extremis, per sota de les cames i els peus. Al cap d'una bona estona de resistència, els policies van poder fer-la pujar i van evitar que acabés al carrer. Finalment, els policies la van poder portar altre cop cap a l'habitació on es trobava i la van calmar. «Un cop la vam tenir estirada en un matalàs que hi havia a terra del pis, la vam baixar al carrer on acabava d'arribar l'ambulància del SEM». Després va ser atesa pels sanitaris i un hospital.



Actuació meritòria



El policia destaca que aquestes actuacions són «meritòries» però que la seva feina, com a agents de Seguretat Ciutadana, els porta cada dia a situacions ben diferents, «des d'un robatori a dins d'un cotxe, fins a fer tasques de despatx, a patrullar i, aquest dia, aquest salvament». Afirma que tornar a casa aquell dia després dels fets va ser satisfactori però tem, diu, que es puguin reproduir situacions similars a la viscuda aquella nit a Olot.