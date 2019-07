Familiars de víctimes d'accidents mortals de ciclistes denuncien «impunitat» dels causants

Familiars i Mou-te en Bici denuncien la "impunitat" dels autors d'accidents mortals de ciclistes.

Reclamen que s'endureixi la legislació i que s'aposti per la retirada del permís de conduir com a mesura cautelar. I recorden que cap dels tres conductors dels últims sinistre mortals han entrat a la presó.

Aquest migdia s'ha fet una roda de premsa conjunta entre familiars, l'entitat Mou-te en Bici i advocats.

De tres accidents mortals amb ciclistes implicats, s'ha explicat la seva situació actual pel que fa al procés judicial.

I el què han volgut dir tots els presents és que cal endurir les penes i han denunciat la lentitud de la justícia.

Un dels representants de l'entitat així com la filla d'una de les víctimes han denunciat que "pràcticament matar a un ciclista és el mateix que fer-ho a un conill".

L'accident més recent és del de mes de maig on va morir un ciclista del Pla de l'Estany a la C-66 després que un conductor l'atropellés mortalment i en cap moment l'auxiliés. Els Mossos van detenir-ne el presumpte autor dels fets. El qual, com ha lamentat, el germà de la víctima, Antoni Ortiz "no se li ha retirat el carnet" tot i que ho han reclamat ja que aquest conductor necessita conduir "com a mitjà de vida".

Els altres dos casos sobre el que s'han parlat són el d'un ciclista que va morir a la carretera de Torroella a Pals, el juny de 2015. En aquest cas la família ha estat especialment dura amb la situació que viuen ja que el judici els va arribar el 6 de febrer d'aquest any i va acabar en una confirmat de dos anys i mig i un dia de presó més quatre anys de retirada. Una situació però que ara pot viure un gir, ha assegurar l'advocat de la família, David Carrasco ja que el presumpte autor de la mort ha demanat una suspensió basant-se en "l'article 80.5 del codi penal" que diu, ha dit el lletrat, que si s'està en procés de desintoxicació d'una substància estupefaent, pot suspendre la pena. El lletrat diu que fa mig any que esperen una resposta del cas i la filla del finat, denuncia que "no es troba en un centre de desintoxicació sinó que va el CAP a visitar-se". Cal recordar que el detingut per la mort del ciclista de Pals, va donar positiu en heroïna en el moment dels fets.

I finalment, l'altre atropellament mortal del qual s'ha parlat és el d'un cas d'un home belga que va perdre la vida després que un home amb un vehicle d'alta gamma l'atropellés mortalment l'octubre de 2016 a Roses. En aquest cas anava drogat i havia consumit cocaïna.

El cas es va arxivar el 2018 i van haver de recórrer juntament amb el fiscal especialitzat en trànsit. L'Audiència va estimar-ho i ara, un cop passat el procediment abreujat, estan en "tràmit d'acusació" i han presentat l'acció popular i esperen l'escrit del fiscal.