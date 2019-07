Insuficiència de l'article 96 del Codi Civil espanyol per interpretar l'atribució familiar

Existeix una controvèrsia a l'hora d'interpretar què passa quan una nova parella entra en joc en l'habitatge. I és que en temes de jurisprudència, la interpretació de les lleis assumeix un paper capdal, sobretot quan aquestes no es desenvolupen amb detall. Aquest seria el cas del Codi Civil espanyol. En la sentència esgrimida per l'Alt Tribunal, tot i reconèixer l'extinció d'ús de vivenda familiar, ja adverteix de «la insuficiència de l'article 96 del Codi Civil espanyol per resoldre aquest i d'altres problemes associats a l'ús del domicili familiar» en un cas de separació o divorci. De fet, aquest només estableix que aquest ús «correspon als fills i al cònjuge amb qui visquin» i no assenyala en quines circumstàncies es pot perdre la condició de «domicili familiar». En conseqüència, el fet de resoldre que la introducció d'una nova parella suposa la pèrdua d'aquesta condició, és en definitiva una interpretació feta per l'Alt Tribunal.

El Codi Civil català, en canvi, indica que l'única manera d'extingir aquest dret d'ús és «en aquells casos en què l'atribució es va fer amb caràcter temporal per raó de la necessitat del cònjuge». És a dir, que no qüestiona la utilització de l'habitatge per part d'aquest cònjuge només pel fet que existeixi una nova relació de parella, i només li reconeix aquest dret en cas de patir «necessitats econòmiques».

És en aquest sentit, i entenent que el cònjuge que reclamava aquesta extinció no complia el requisit, que el jutjat de Cerdanyola va resoldre a favor de mantenir la condició del domicili.



Augment de les peticions

Segons apunta el Col·lectiu Ronda, l'advocada Esther Costa ha constatat un «augment considerable que arriba multiplicar» les sol·licituds d'extinció davant la nova condició sentimental de l'ex parella. La lletrada apunta que «l'obsolescència del Codi Civil espanyol» afavoreix actuacions «superficials» en separacions pel que fa a la protecció dels fills.