Un noi de 18 anys begut i sense carnet xoca amb sis cotxes aparcats a Blanes

La policia local de Blanes va detenir, diumenge a la matinada, un jove de 18 anys, veí de Platja d'Aro, que conduïa begut i sense carnet de forma temerària per la zona d'oci nocturn Els Pins de Blanes.

La detenció es va produir la matinada de diumenge, quan els agents van perseguir el fugitiu amb el cotxe patrulla i a peu, i van comprovar després que conduïa sota els efectes de l'alcohol i que no tenia permís de conduir.

Els fets van tenir lloc poc abans de les quatre de la matinada, quan la patrulla que controlava la zona va donar l'alto al conductor, que els havia cridat l'atenció per la forma en què conduïa.

En lloc d'aturar-se, el vehicle va fugir a gran velocitat en direcció a l'avinguda d'Europa. Aquest fet va desembocar en una persecució fins al carrer Sant Pere Màrtir, al costat dels dipòsits d'aigua del barri de Quatre Vents, on el conductor va perdre el control de vehicle i va xocar contra sis vehicles estacionats. A conseqüència d'aquesta col·lisió, el seu cotxe va quedar aturat al mig del carrer.



Va seguir fugint a peu

A partir d'aquí, el jove va continuar fugint de la policia a peu fins que els agents el van poder aturar. Després d'identificar el conductor, van comprovar que no tenia permís de conduir i que ja comptava amb antecedents per anteriors delictes comesos contra la seguretat viària. En realitzar-li la prova d'alcoholèmia, va donar positiu. Finalment se'l va detenir acusat d'un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària.

Els sis vehicles danyats, de diversa consideració, són de veïns de Blanes. Cap persona ni agent van resultar ferits durant l'incident, que va finalitzar a un quart de sis del matí.