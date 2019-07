El Pla de l'Estany constitueix la Taula de Salut Mental i fomenta el debat

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany va constituir dimecres passat la Taula de Salut Mental impulsada per l'Àrea de Benestar Social. Aquesta taula territorial vol implicar els diferents agents del territori en un treball conjunt i compartit, obrint un espai de debat i coordinació, a través d'una perspectiva transversal i comunitària, entorn al benestar tant d'aquelles persones que pateixen una malaltia mental com dels seus familiars.

Per tal d'arribar als objectius marcats, formen part d'aquest projecte diversos experts en la matèria. Concretament, hi participen professionals del Centre de Salut Mental del Gironès i el Pla de l'Estany; de l'Àrea Bàsica de Salut de Banyoles; dels Serveis d'Atenció a la Dependència del Consell Comarcal del Pla de l'Estany; dels Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, del Centre ocupacional per a persones amb diversitat funcional El Puig; de l'Associació CANAAN Pla de l'Estany, dedicada a l'atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social; diversos representants de l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques i, per últim, de l'Associació Reeixir–Noves Ales.



Un espai de col·laboració

Amb la constitució d'aquesta taula es vol obrir un espai de col·laboració, reflexió, debat i diàleg comú entre les diferents entitats i recursos que treballen amb persones que pateixen una malaltia mental i les seves famílies al Pla de l'Estany.

Així mateix, està entre els seus objectius principals el fet d'operativitzar conjuntament tots els recursos, tant els humans com els econòmics, i impulsar noves línies de treball i accions en relació amb la Salut Mental a la comarca.

A més d'afavorir el treball en xarxa entre els diferents agents del territori que treballen amb persones que pateixen una malaltia mental, es volen desenvolupar campanyes i projectes d'informació i sensibilització sobre aquest tema.