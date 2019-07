El 45% de les 474 persones que la Creu Roja ha format a Girona troben feina

El 45 per cent de les 474 persones que s'han format a la Creu Roja de Girona per millorar competències o aprendre un ofici han trobat feina. Més de la meitat dels participants en aquests programes, el 52%, són dones, que també representen el 48% dels usuaris que han aconseguit inserir-se al món laboral.

Aquestes dades es van donar a conèixer ahir al matí durant l'entrega d'un vehicle híbrid a la Creu Roja, donat per l'empresa de Celrà Mascotrans Logístics amb la voluntat d'ajudar a millorar les activitats que realitza l'organització, sobretot les relacionades amb els projectes d'ocupació.



Acord amb Mascotrans Logístics

La companyia logística i l'entitat humanitària van donar a conèixer un acord de col·laboració que van signar el 2018 i que, tal com van remarcar des de la Creu Roja, posa de manifest «el seu compromís amb els projectes socials i d'ocupació»; a més d'ajudar, amb el vehicle híbrid, a reduir la petjada ecològica de l'entitat social. Mascotrans Logístics col·labora amb la Creu Roja a Girona a través de diferents aliances, dintre del seu Pla d'Ocupació i, tal com van explicar, ho fa amb l'objectiu de donar suport a les formacions ocupacionals i orientar les persones que les realitzen per tal que puguin trobar feina en el sector logístic.

Els col·lectius amb més dificultats –que solen ser persones joves, les que es queden a l'atur a partir de 45 anys, les migrades o les dones, entre d'altres– són els destinataris del Pla d'Ocupació de la Creu Roja, que pretén millorar l'ocupabilitat i l'accés a oportunitats de feina. Aquest programa abasta iniciatives que van des de l'orientació en el procés de recerca de feina fins a la inserció laboral, passant per la preparació, la creació d'itineraris personalitzats i la realització de pràctiques laborals.

Per dur a terme aquesta activitat, l'entitat compta amb la col·laboració de 81 empreses i 117 aliances empresarials tancades durant el 2018. En el cas de Mascotrans Logístics, ha inserit la imatge de la campanya institucional de la Creu Roja contra la pobresa #EncaraNo als laterals de les lones del camió, tal com es va presentar ahir en un acte fet a La Copa de Girona. En la mateixa retolació es mostra, tot esborrant alguna lletra i escrivint la paraula «ocupa_ió», el camí que queda per recórrer en la lluita contra la precarietat econòmica que pateixen moltes persones.

La Creu Roja va llançar aquesta campanya contra la cronificació de la pobresa el juliol de 2018 perquè, tal com va explicar llavors, «malgrat la recuperació econòmica i la creació d'ocupació, el 64% de les persones ateses continuen necessitant ajuts bàsics perquè pateixen pobresa crònica»; un fet que ahir va remarcar que «persisteix al llarg de l'any actual i dos dels tres anys anteriors».

L'organització humanitària va informar que els perfils majoritaris dels ciutadans que es troben en aquesta situació precària són famílies amb fills a càrrec seu, una bona part de les quals són monoparentals, persones que són pobres tot i tenir feina i majors de 60 anys.

En la presentació de la col·laboració entre Mascotrans Logística i la Creu Roja de Girona hi havia representants de les dues bandes, com el coordinador territorial de l'entitat humanitària, Jordi Martori.