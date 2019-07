809 persones entre reixes per delictes contra la seguretat viària

El Servei Català de Trànsit ha engegat una campanya de conscienciació sobre les conseqüències penals -i personals- que pot tenir una conducta de risc a la carretera. Actualment a Catalunya hi ha 809 persones a la presó que estan complint condemna per un delicte principal contra la seguretat viària. Conduir sense permís, la conducció temerària, conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues i negar-se a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia són els delictes més habituals en aquest tipus d'interns. La campanya Conductors entre reixes és una acció divulgativa del SCT que mostra, mitjançant el testimoni d'interns que compleixen pena a la presó per un delicte contra la seguretat viària, les conseqüències d'una imprudència greu a la carretera.