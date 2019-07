Antonio Ortiz: «Qui sap si podria haver sobreviscut si l'haguessin assistit abans»

Antonio Ortiz és el germà del ciclista que va morir aquest 10 de maig a la C-66 al seu pas per Cornellà del Terri. El seu cas va ser molt mediàtic perquè el conductor causant el va abandonar i no se'l va trobar fins al cap de tres hores, mort. L'Antonio va dir que el que es va demanar al jutge no ha prosperat: «no li han retirat el carnet de conduir, ni han pres cap altra mesura», va lamentar. També es va preguntar: «qui sap si podria haver sobreviscut si l'haguessin assistit abans». Va criticar l'actitud del conductor dient-li «covard».