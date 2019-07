Denuncien «impunitat» pels causants de sinistres mortals de ciclistes

Familiars i l'entitat gironina Mou-te en Bici denuncien la «impunitat» pels causants d'accidents mortals de ciclistes. Reclamen que s'endureixi la legislació i que s'aposti per la retirada del permís de conduir com a mesura cautelar. A més, recorden que cap dels tres conductors que han provocat els darrers atropellaments mortals a les comarques de Girona -des de l'any 2015- han ingressat a presó.

Ahir es va celebrar una roda de premsa conjunta entre familiars, advocats, sota el paraigua de l'entitat Mou-te en Bici. L'objectiu d'aquesta compareixença era explicar la situació actual que viu cada procés judicial de tres accidents mortals amb ciclistes finats que han succeït a les comarques de Girona des de l'any 2015. Tots els presents, a banda de reclamar un enduriment de les penes, també van denunciar la lentitud de la justícia.

Un dels representants de l'entitat, el vocal Xavier Corominas, així com la filla d'una de les víctimes d'un dels atropellaments mortals també van denunciar que «pràcticament matar a un ciclista és el mateix que matar a un conill». L'advocat de l'entitat que vetlla per la seguretat dels ciclistes a Girona i difon la pràctica d'aquesta disciplina esportiva, Toni Sant, va ressaltar que abans de la reforma del Codi Penal que ha entrat en vigor el mes de març, «sí que lesionar un ciclista, era com si ho fes amb un conill» però segons la seva opinió, matar un ciclista pot tenir un alt cost en ser un tema penal.

Tot i això, els representants de les famílies van destacar que se senten sovint desemparats per la «impunitat» que tenen els conductors que presumptament han matat als seus familiars.

Arran d'aquests successos, l'entitat Mou-te en Bici va anunciar que han engegat una campanya amb el lema «1,5 metres», ja que com va explicar el seu portaveu Xavier Corominas, als cislites «no se'ls veu, no se'ls respecta». Va denunciar que «la legislació no és l'adequada a la realitat» i va lamentar que «en cap dels tres casos, els causants han passat ni un dia a la presó».



Tres accidents fatals

Per trobar l'accident de trànsit mortal més recent amb un ciclista finat, cal remuntar-se fins al 10 de maig. Un veí del Pla de l'Estany de 58 anys va perdre la vida la C-66 a Cornellà després que un conductor l'atropellés mortalment i en cap moment l'auxiliés. Els Mossos d'Esquadra van detenir el presumpte autor dos dies després dels fets. El germà de la víctima mortal, Antoni Ortiz, va explicar com havien «abandonat» el seu familiar a la carretera, ja que l'accident de trànsit va ser a les 7 del matí i fins al cap de tres hores no se'l va localitzar, a tocar de la C-66 en un desnivell. I va lamentar l'actitud del conductor que va marxar del lloc.

Els altres dos casos sobre el que s'han parlat són el d'un ciclista que va morir a la carretera de Torroella a Pals, el 23 de juny de 2015. Un camioner va xocar per encalç contra el ciclista de 80 anys, a qui va atropellar. En aquest cas, la família ahir va ser especialment dura amb la situació que viuen, ja que el judici els va arribar el 6 de febrer d'aquest any i va acabar en dos anys i mig de presó més quatre anys de retirada de carnet. Una situació que ara pot donar un gir, va dir l'advocat de la família, David Carrasco, ja que el presumpte autor de la mort ha demanat una suspensió basant-se en què està en procés de desintoxicació d'una substància estupefaent i es pot suspendre la pena. Finalment, el tercer atropellament mortal és el d'un home belga que va perdre la vida després que un home amb un vehicle d'alta gamma l'atropellés mortalment l'octubre de 2016 a Roses. En aquest cas anava drogat i havia consumit cocaïna. El cas es va arxivar i finalment, després de recórrer, es va reobrir. Ara s'està a l'espera de l'escrit del Fiscal.