Totes les obres de reforma i millora a les escoles i instituts gironins

El Departament d'Educació ha planificat treballs de reforma, adequació i millora en 37 centres educatius gironins per a aquest estiu, tot i que en vuit casos encara n'està tramitant l'adjudicació. Aquest paquet d'obres té un pressupost de 3.153.513,34 euros.

Aquest és el llistat complet de les obres

Amb 540.000, la partida més alta és per a l'escola de Llívia, que pertany a la zona d'escolarització rural de la Cerdanya i arrossega una dècada de reivindicacions perquè es construeixi un edifici nou. Després de molts retards, el projecte, que implica aixecar un bloc complementari a l'escola vella i remodelar aquesta, es va posar en marxa a finals de març. Pel que fa a diners, amb 4.305,93 €, la retirada de fonaments, serveis i un porxo a l'escola Lacustària de Llagostera es troba a l'extrem oposat.

Sis de les actuacions que s'han de realitzar entre juliol i agost consisteixen en la instal·lació de més barracons. De totes elles, l'institut de Sarrià de Ter, un centre de nova creació que es posarà en marxa amb mòduls prefabricats, disposa de la partida més alta: 205.194,47 euros. Li segueix l'institut Ermessenda, de Girona, amb 60.573,12 euros; l'escola Teresa de Pallejà, de Fortià, on els treballs per fonamentar i posar un barracó estan valorats en 46.539,72 –als quals s'hi afegeixen 74.721,71 per a una rehabilitació interior, l'adequació dels lavabos i l'escala d'emergència–; en 44.446,55 a l'institut escola Salvador Vilarrassa, de Besalú; en 37.256,61 a l'institut Salvador Espriu, de Salt, i en 35.749,06 a l'institut Illa de Rodes, de Roses.

L'ampliació i la reforma de l'escola de Sant Esteve de Guialbes, amb un cost de gairebé 400.000 €, és una de les obres rellevants que s'han de fer abans no es reprenguin les classes el 12 de setembre.

A l'escola Joan de Margarit, de la Bisbal, Educació ha previst un ascensor i adequar el lluernari central (105.657,59 €), a més de rehabilitar la coberta, renovar acabats interiors i retirar fibrociment (20.166,08).



Treballs encara sense adjudicar

A l'institut Cendrassos, de Figueres, s'instal·larà un sistema de renovació de l'aire, finestres noves i un bany adaptat (76.237,34); mentre que a l'escola Mossèn Baldiri Reixac, de Sant Feliu de Guíxols, es muntarà un ascensor (40.629,99), i a l'institut Alexandre Deulofeu, de Figueres, es posarà calefacció i s'arreglarà l'espai de l'antic conserge per a ús docent (56.809,50).

Aquesta última és una de les obres que encara no s'han adjudicat i s'han de començar aviat perquè puguin estar enllestides abans de l'inici del curs 2019-2020, al costat de la retirada de fonaments a les escoles Pla de l'Ametller, de Banyoles, i Quermany, de Pals; la reforma a l'escola de Fortià; l'arranjament de l'antic habitatge del conserge per a escolarització al centre d'educació especial Font de l'Abella, de Girona; el canvi de coberta flotant a l'escola Sant Jaume, de Portbou; l'adaptació de l'entrada i el bany a la Vallgarriga, de Sant Miquel de Fluvià, i la fonamentació d'un barracó a l'institut de Vilablareix.