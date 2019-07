Evacuen de nit 31 menors i 10 monitors d'un campament a Beget per una urticària

La reacció urticant d'unes plantes va provocar l'evacuació, ben entrada la nit de diumenge a dilluns, de 31 menors i 10 adults d'una àrea d'acampada de Beget, a l'Alta Garrotxa. La coïssor i l'aparició d'una granissada a la pell en alguns integrants d'aquest grup escolta de Mataró va alarmar els monitors, que van trucar a emergències i, hores més tard, van acabar allotjats al poliesportiu municipal Llandrius, de Camprodon. Ahir al vespre, la majoria ja tornava a ser al campament.

La colla acampa al Bac de la Teuleria des de fa uns deu dies i encara els en queden uns quants per completar l'estada, tal com va informar l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, que va rebre l'alerta a dos quarts de tres de la matinada. D'acord amb l'explicació del batlle, el grup va fer una excursió per la zona de Salarsa i Olost diumenge a la tarda, on probablement van entrar en contacte amb plantes urticants; però no va ser fins a l'hora de sopar que es van adonar dels granets que els havien aparegut a diferents parts del cos, i de forma més accentuada en tres infants i dos monitors que van necessitar medicació.

Al Bac de la Teuleria no hi ha cobertura i l'única trucada possible és al número d'emergències, el 112, que es va realitzar ben entrada la nit. Tal com estableix el protocol, l'activació del servei d'emergències –feta a partir d'instruccions d'un metge– va implicar la mobilització del sistema d'emergències mèdiques (SEM), la Creu Roja, els Mossos d'Esquadra i els Bombers, tot i que, quan es va comprovar el motiu de l'emergència, l'alcalde va frenar la sortida de la unitat de Camprodon; encara que no va ser a temps d'evitar el desplaçament del grup d'actuacions especials (GRAE) d'Olot.

L'evacuació es va dur a terme per recomanació mèdica, amb el propòsit que les persones més afectades estiguessin en un lloc més accessible –Guitart va apuntar que el centre d'atenció primària (CAP) més proper a l'acampada està a uns tres quarts d'hora de camí–, així que els monitors van optar per mobilitzar tots els menors; aquests tenen entre 10 i 15 anys.

Els Mossos d'Esquadra van traslladar un primer grup de deu infants al pavelló de Camprodon, mentre que la resta hi va arribar de la mà de la Creu Roja, en un minibús facilitat per una empresa local.

El SEM va seguir l'evolució del grup al llarg de la nit, comprovant que la reacció a la pell no anés a més, però a primera hora del matí els tres infants i els dos monitors més perjudicats continuaven tenint la granissada i molta picor. Per això, els van dur al CAP de Camprodon perquè els fessin una exploració completa. L'alcalde va informar que, després de considerar que era millor que passessin el dilluns al municipi, la majoria del grup va tornar al campament al final de la tarda d'ahir.