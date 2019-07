Jutgen un home pel doble intent d'assassinat a Olot de l'exdona i el seu cunyat

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un home que s'enfronta a 29 anys de presó per un doble intent d'assassinat de la seva exdona i el seu cunyat, a qui hauria apunyalat quan intentava defensar-la. Els fets van tenir lloc en un pis d'Olot la matinada del 7 de gener del 2017. La víctima, que havia decidit separar-se de l'acusat, vivia amb la germana i el marit d'aquesta per por que el processat li fes mal.

L'acusat va forçar l'entrada de l'edifici on vivien i, amb el rostre tapat i un ganivet de grans dimensions, va forcejar amb el cunyat. El processat va assegurar que el va ferir accidentalment i que no va arribar a veure l'exdona. Una versió totalment «increïble», segons el fiscal i l'acusació particular, que van assegurar durant la vista que havia quedat demostrat que el que volia era «matar» l'exparella i que va apunyalar el cunyat perquè s'havia posat pel mig. La defensa demana que se'l condemni només per un delicte de lesions amb instrument perillós en cas de no absoldre'l.

El judici es va celebrar a la secció quarta de l'Audiència de Girona i l'acusat només va respondre a les preguntes del seu advocat, en el tram final del judici. Durant l'exposició dels fets, va afirmar que havia anat al domicili on vivia l'exdona per parlar amb ella, que a les dues de la matinada ja havien parlat per telèfon i havien quedat que aniria a casa seva. Quan va tocar el timbre, va respondre el cunyat i, segons la seva versió, aquest últim va baixar cridant-lo. Llavors va anar al cotxe per agafar un ganivet ja que tenia por a ser agredit.

Seguidament, va baixar l'exdona i, en veure-la, el processat la va empènyer i va voler ferir-la al coll amb el ganivet. «Jo li vaig tornar a agafar la mà perquè no la toqués», va relatar la víctima, que va relliscar i va caure a terra, on l'acusat el va punyalar i, després, va sortir corrents. El cunyat s'ha hagut de sotmetre a dues operacions per les ferides i des de llavors està en tractament psiquiàtric i de baixa.

L'exdona de l'atacant s'ha retirat de la causa voluntàriament i tampoc va voler declarar durant el judici.