El fort onatge que es registra avui en diferents punts de la Costa Brava fa que onegi la bandera vermella en nou platges del litoral gironí, la majoria a Sant Pere Pescador. En d'altres 15, s'ha hissat la bandera groga de bany amb precaució. Cal recordar, que aquest matí, un home de 51 anys ha mort ofegat en una platja de l'Escala on no hi havia vigilància.

Aquestes són les platges de la Costa Brava on, a les 15 h. estava prohibit el bany:



Platja de la Gola del Fluvià - Sant Pere Pescador

Platja de Can Martinet - Sant Pere Pescador

Platja de Can Nera - Sant Pere Pescador

Platja de Can Sopa - Sant Pere Pescador

Platja de Cal Cristià - Sant Pere Pescador

Platja del Cortal de la Vila - Sant Pere Pescador

Platja del Cortal de la Devesa - Sant Pere Pescador

Platja de Mas Pinell - Torroella de Montgrí

Platja del Racó - Pals

